Жители поселка в Донецкой области хотят вернуть историческое название Нью-Йорк: какие основания

В Донецкой области в поселке Новгородское часть жителей хочет переименования населенного пункта в Нью-Йорк. Поселок находится у населенного пункта Нелиповка и подчинен Торецкой военно-гражданской администрации.

Глава Донецкой области Павел Кириленко говорит, что он не против возвращения исторического названия. По его словам, если жители имеют такое желание и оно обосновано, то решение может быть положительным. Об этом сообщает "Свободное радио".

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Отметим, что согласно законодательству Украины, после согласования о переименовании от руководства области, этот вопрос должны рассматривать в Верховной Раде. В парламент прошлого созыва дважды подавали проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк.

Однако, оба проекта были отозваны в связи с переизбранием Верховной Рады Украины.

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Имеют ли жители села исторические основания для переименования Новгородского?

Название Нью-Йорк для поселка не новое. По данным издания "Этнографический Донбасс" населенный пункт основали в 1877 году немцы, которых пригласила российская императрица Екатерина II.



Поселок городского типа был с таким названием до 1951 года. Президиум Верховной Рады Украинской ССР издала указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское.



Указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское / "Этнографический Донбасс"