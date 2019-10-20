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      Жители поселка в Донецкой области хотят вернуть историческое название Нью-Йорк: какие основания

      13 Читати новину українською
      Жители поселка поддерживают переименование
      Жители поселка поддерживают переименование / freeradio.com.ua

      В Донецкой области в поселке Новгородское часть жителей хочет переименования населенного пункта в Нью-Йорк. Поселок находится у населенного пункта Нелиповка и подчинен Торецкой военно-гражданской администрации.

      Глава Донецкой области Павел Кириленко говорит, что он не против возвращения исторического названия. По его словам, если жители имеют такое желание и оно обосновано, то решение может быть положительным. Об этом сообщает "Свободное радио".

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      Отметим, что согласно законодательству Украины, после согласования о переименовании от руководства области, этот вопрос должны рассматривать в Верховной Раде. В парламент прошлого созыва дважды подавали проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк.

      Однако, оба проекта были отозваны в связи с переизбранием Верховной Рады Украины.

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      Имеют ли жители села исторические основания для переименования Новгородского?
      Название Нью-Йорк для поселка не новое. По данным издания "Этнографический Донбасс" населенный пункт основали в 1877 году немцы, которых пригласила российская императрица Екатерина II.

      Поселок городского типа был с таким названием до 1951 года. Президиум Верховной Рады Украинской ССР издала указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское.


      Указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское / "Этнографический Донбасс"

      blog_ava
      Россию надо воспринимать исключительно как врага, – освобожденный из плена моряк
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости Новости Донецка Новости Украины Декоммунизация
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