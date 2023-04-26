Перші дні після аварії та мутації: історичні фото з Чорнобиля

Щороку 26 квітня увесь світ згадує найбільшу техногенну трагедію людства – аварію на Чорнобильській АЕС. Рівно 37 років тому сталась аварія, що стала найбільшою ядерною катастрофою.

Український фотожурналіст Ігор Костін був одним з перших, хто знімав зруйнований атомний реактор у Чорнобилі у квітні 1986 року. У роковини трагедії опублікували його світлини 37-річної давності. Історичні знімки ВВС отримала від родини фотографа.

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Історичні кадри

Фотографії Костіна, які радянське керівництво дозволило публікувати лише за кілька тижнів після аварії, розійшлися світом, засвідчивши її масштаби.

Після катастрофи фотограф часто повертався до Зони відчуження, а також знімав жахливі наслідки, які радіоактивне забруднення мало на людей і тварин в Україні й Білорусі.

Ігор Костін загинув У 2015 році в автокатастрофі. Йому було 78 років.



Фото Ігоря Костіна / LAW NET

Фото гелікоптера, який брав участь у ліквідації аварії, зняте з борту іншого гелікоптера. Перші дні після аварії.



Фото Ігоря Костіна / LAW NET

Солдати строкової служби в ненадійних захисних костюмах зачищають дах третього енергоблока.





Фото Ігоря Костіна / LAW NET

Захисне обладнання ліквідаторів аварії часто було саморобним.

Шоста клініка у Москві приймала найважчих пацієнтів, які отримали найвищі дози опромінення. Серед них – пожежники, яких першими кинули на гасіння радіоактивної пожежі.



Фото Ігоря Костіна / LAW NET



Фото Ігоря Костіна / LAW NET

Ігор народився в Білорусі після катастрофи. Фото зроблене в дитячому будинку. Батьки відмовилися від нього. Білорусь, як і Україна, особливо постраждала від радіоактивного забруднення.



Фото Ігоря Костіна / LAW NET

За даними ЗМІ, в 1990-х Ігоря всиновила жінка з Англії, яка побачила його фото в західній пресі.

Історичні світлини з Чорнобиля: фотограф Ігор Костін