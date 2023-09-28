"Хочу дивитися в дзеркало"․ Шлях воїна Богдана, який повертається до життя після поранення

Через війну Росії проти нашої держави тисячі українців отримали поранення, які не лише залишили свої шрами на тілах, але й у самісенькому серці кожного постраждалого. Хоч іноді ці рубці залишаються непомітними для звичайного ока, пораненим вони нагадують про жахливі пережиті травми війни.

Поранення на тілі можуть бути глибокими й болісними, однак ззовні їх все ж можна прибрати. Зокрема, в Україні з'явилася ініціатива – NoScur, яка допомагає як військовим, так і цивільним позбутися всіх травм та нагадувань страшної війни.

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У ній взяв участь і військовослужбовець Богдан Мирошко, який отримав поранення, виконуючи бойове завдання на фронті. Як проходило лікування українського бійця і чим саме йому допомогла ця ініціатива – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Найскладніше – не фізичний біль: які поранення Богдан дістав на фронті

Військовому Богдану Мирошку – 24 роки, він родом із Кіровоградщини. На службу в армію пішов у 2021 році, пройшов строкову службу, а потім підписав контракт.

На початку повномасштабного вторгнення хлопець також перебував у лавах Збройних Сил. Спочатку займався обслуговуванням та підготовкою техніки, а потім їздив на бойові дії.



Військовослужбовець Богдан Мирошко отримав поранення на фронті / Фото Валентини Поліщук

Своє 24 лютого Богдан згадує як день, коли змінилося усе як для нього особисто, так і для нашої країни в цілому.

"Нас підняли по тривозі, не сказали куди саме відправлять. Я вже зрозумів, що трапилося, коли ми приїхали на позиції й почали працювати", – пригадує він.

Усю війну Богдан служив у 55 окремій артилерійській бригаді "Запорізька Січ". Воював на Донецькому напрямку, а також поблизу Пісків, Волновахи, Ізюму та Харкова. Останнім для військового був Авдіївський напрямок, де він отримав поранення.

Ми були на позиціях, чекали координати, а потім стався вибух. Я розплющую очі – й уже в лікарні, перебував там п'ятий день. Що трапилося, дізнався згодом, коли до мене приїхав командир і розповів усе. Сказав, що скинули безпілотник чи щось інше, було пряме влучання в машину. Командир, що перебував за кермом – загинув, інший хлопець отримав 77% опіків, а водій – легку контузію. Він нас всіх і повитягував,

– розповідає військовий.

Після цієї російської атаки військовий втратив око, отримав багато осколкових поранень, а також травму руки, яка наразі повноцінно не функціонує. Водночас згадує, що найскладнішим для нього був не фізичний біль, який він весь час відчував, а повертатися в те місце, де отримав поранення, і працювати там ніби й не було нічого.

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Щоб шрамів не було видно: як відбувалося лікування бійця

Увесь процес лікування бійця тривав понад рік. Після поранення його одразу направили до медичного закладу в Київ.

"Я 22 вересня 2022 року потрапив в Олександрівську лікарню. Там пробув 4 місяці. Потім перевели в іншу лікарню. Процес всього лікування був довгий – 8 місяців. У мене нарахували 16 осколкових поранень. А вже потім перевели на реабілітацію", – зазначив Богдан.



Військовослужбовець понад рік лікував поранення / Фото Валентини Поліщук

Говорячи про своє лікування, військовий трохи нервував, адже для нього було надто складно згадувати про минулі травми. Окрім цього, Богдан також отримав і посттравматичний стресовий розлад.

Після того як з тіла хлопця вийняли осколки ворожих снарядів, залишилися великі рубці. Зокрема, військовий має шрам на грудній клітині, який нагадує йому про всі складні моменти повномасштабної війни. Саме тому Богдан погодився на естетичну операцію з корекції рубців на тілі.

Хочеться, щоб шрамів не було видно. Адже зранку встаєш так, дивишся в дзеркало й згадуєш усе, що було – а це не дуже приємно,

– зауважив він.

Богдан хоче позбутися нагадувань про травми, які отримав / Фото Валентини Поліщук

Військовослужбовець очікує, що після проведення всіх маніпуляцій покращиться його як моральний, так і фізичний стан. Сам він не переживав перед оперативним втручанням, сказавши, що треба бути на позитиві, адже "чим кращий настрій, тим швидше все загоїться”.

Знайомство з дружиною в реанімації

Під час розмови поруч із Богданом також перебувала і його дружина Юлія. Свою долю військовослужбовець зустрів у реанімації, і саме вона підтримувала коханого протягом усього шляху лікування й реабілітації.



Юлія допомогла Богданові пройти найскладніший шлях лікування й реабілітації / Фото Валентини Поліщук

Усю розмову Богдан ніжно тримав Юлію за руку, відчуваючи її підтримку та любов. А після лікування військового у молодої пари ще багато планів на майбутнє.

Всю розмову військовий тримав свою дівчину за руку / Фото Валентини Поліщук

"Будемо рухатися далі, народжувати дітей, здобувати щось нове. Зараз я ще обираю (що хотів би опанувати, – 24 Канал), з цими операціями немає часу сісти й обдумати, що робити", – зазначив він.

До того ж він прагне знайти спеціалістів, які могли б скоригувати роботу його руки. Адже вона поки повноцінно не функціонує і не може повністю виконувати свої функції.

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Не лише естетично: як ініціатива NoScur допомагає пораненим

З військовослужбовцем із самого початку його лікування та процесу реабілітації був знайомий лікар-інтерн ординатор Олександр Маліков. Він зазначив, що медичні працівники мають завжди допомагати нашим бійцям, попри те, що інколи немає потрібного часу чи ресурсу.



Лікар-інтерн Олександр Маліков знайомий з Богданом з моменту госпіталізації / Фото Валентини Поліщук

Коли він відновлювався, то дійсно був дуже позитивний, такий міцний чоловік, багато в нього можна було повчитися. Він молодець, завжди таким людям хочеться бути корисним і за потреби допомогти, чим можеш,

– наголосив лікар.

Олександр підкреслив, що Богдан пройшов усі заплановані оперативні втручання з відновлення важливих функцій його тіла. Згодом Олександр запропонував долучитися Богдану до ініціативи NoScur, покликану прибрати рубці, що нагадують про поранення на фронті.

NoScar – це ініціатива , яка допомагає українцям позбутися шрамів війни. Під керівництвом таких компаній, як Helsi та Polytech Ukraine пластичні хірурги з різних регіонів країни об'єднали зусилля, щоб надати свій досвід у безплатних естетичних корекціях тим, хто постраждав від військової агресії.

"У цій ініціативі зібрано багато хірургів у різних містах і клініках України. Через модерацію до них потрапляють цікаві кейси, які потребують спеціалізованої допомоги. Тобто подати заявку може будь-хто з постраждалих: як цивільний, так і військовослужбовець. А вже модератор надалі повністю вирішує логістику та подальші кроки", – підкреслив лікар.

Богдан Мирошко погодився взяти участь в ініціативі з корекції рубців / Фото Валентини Поліщук

Олександр наголосив, що хоч ця маніпуляція й естетична, однак це корекція всіх нагадувань про важкі поранення та жахливі речі, які пережив військовий.

Усе одно там буде рубець, але він буде тонкішим. Ми будемо повторювати анатомічні та рельєфні моменти, щоб рубець був більш непомітним і мав максимально естетичний вигляд,

– зауважив лікар.

Водночас, за його словами, дуже складно прогнозувати в таких корекціях, як рубці надалі поводитимуться, та як виглядатимуть. Адже існує багато факторів, які впливають на рубці.

"Це трохи делікатна справа, тому що треба повністю сконструювати анатомічні складки. На прикладі Богдана: у нього великий рубець на грудній клітині, тобто в тих місцях, де є анатомічні складки й відбуваються згинання й розгинання шкіри", – розповів Олександр.

Зрештою після самої операції на військового чекає певний термін реабілітації. За його станом будуть уважно слідкувати лікарі й дивитися, щоб процес одужання йшов за планом.

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Операція – успішна: як тепер почувається і виглядає військовий

Уже 22 вересня Богданові зробили операцію з корекції рубців. Маніпуляцію проводили передові українські хірурги: Денис Юрченко – експерт в галузі пластики грудей, Марина Юрченко – експертка із пластики повік і естетики обличчя, Дмитро Мікуліч, який займається реконструктивною, естетичною пластикою грудей та контурів тіла й лікар-інтерн Олександр Маліков.

Військовослужбовцю зробили операції з корекції рубців / Фото надані 24 Каналу

За словами лікарів, цю операцію можна було проводити під місцевою анестезією, проте оскільки Богдан мав посттравматичний синдром, то побажав усе ж зробити всі процедури під загальним наркозом.

Лікарі вдало виконали операцію з корекції рубців і повік / Відео надане 24 Каналу

Окрім корекції рубців, військовому зробили корекцію повік, аби вони виглядали симетрично, а також ліпофілінг, щоб протез на оці виглядав максимально природно та естетично.

Наразі Богдан почувається чудово. Його рубець на грудній клітині став тонкішим та непомітнішим, а асиметрія повік взагалі зникла, нібито нічого й не було.

Богдан добре почувається після операції / Фото надане 24 Каналу

Тепер, після хірургічної маніпуляції, його чекає шлях реабілітації, опанування нових навичок і повернення до повноцінного та нормального життя. Такі люди, як Богдан, надихають своєю витримкою і готовністю боротися за своє життя, попри всі складнощі, які підкидає доля.