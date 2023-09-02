Росіяни розгорнули "резервну армію": в ISW проаналізували, чи буде вона ефективною

Голова ГУР Кирило Буданов днями повідомив, що російські військові розгорнули "резервну армію". Це робиться для того, що окупаційні підрозділи з Луганської області передислокувалися "захищати" Південь під час українського контрнаступу.

Мовиться про розгортання 25-ї загальновійськової армії на Куп'янському напрямку. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, "резервна армія" на Сході має замінити підрозділи 41-ї загальновійськової армії, які почали передислокацію у південну частину України.

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Чи буде "резервна армія" ефективною

Для довідки, підрозділи 41-ї загальновійськової армії разом з 90-ю танковою дивізією брали участь у безрезультатній наступальній операції Росії взимку 2023 року. Тоді росіяни намагалися штурмувати українські позиції в Луганській області й досі намагаються наступати на ділянці Сватове – Кремінна. Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що зазначені окупаційні підрозділи виснажені й ще жодного разу не були на ротації.

Нині Росія почала перекидати "резервну армію" в Луганську область, аби перекинути 41-у армію на Південь. За словами Буданова, 25- загальновійськова армія вже бере участь у боях на Куп'янському напрямку. Втім, "резервна армія" навряд чи буде боєздатною, враховуючи її поспішне розгортання.

В ISW нагадали, що 25-у загальновійськову армію створили наприкінці червня 2023 року. За попередніми даними, вона може налічувати близько 30 тисяч військових. Цю бригаду формували як "стратегічний резерв" й очікували, що "резервна армія" буде готова не раніше жовтня – листопада 2023 року. Більшість сприймає цю бригаду небоєздатною принаймні до 2024 року, адже бійці, яких набрала Росія, зовсім непідготовлені. Крім того, російське командування, за даними аналітиків, вважає розгортання "резервної армії" в Луганській області як допустимий ризик.

В Інституті вивчення війни також заявили, що Росія нещодавно передислокувала 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію з району Кремінної Луганської області у Запорізьку область, неподалік від Роботиного. Це може свідчити про те, що окупанти вважають цю ділянку фронту на Сході як "відносно безпечну".

Варто зазначити, що додаткові передислокації російських загарбників свідчать про те, що армія окупантів не встигає відновлюватися. Адже перекидання 41-ї загальновійськової армії – це вже третя велика ротація росіян. Російське військове керівництво сподівається, що перекидання військ зможе стримати український контрнаступ, проте російські солдати перебувають у поганому фізичному стані та в психологічному стресі.

Які можливості десантників на Куп'янському напрямку

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважив, що російські загарбники не прорвали жодну із ліній оборони ЗСУ на Лимано-Куп'янській вісі. Тепер же вони починають перекидати війська, аби посилити оборону на Півдні.

Щоправда, підрозділи десантників мають шалений дефіцит. Їхня штатна комплектація становить приблизно 22%, а 78% – дефіцит. Тобто росіянам не вистачає особового складу та техніки – бронетранспортерів, бойових машин десанту та бойових машин піхоти.

За словами Коваленка, росіяни значно зменшили свій наступальний потенціал і більше зосереджуються на обороні, аби не допустити прориву власних позицій.