Про це 24 Каналу розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що росіяни не прорвали жодну із ліній оборони ЗСУ на Лимано-Куп'янській вісі.

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Усе через те, що ворожі підрозділи не мають наступальний функціонал. Це пов'язано з дефіцитом середньоброньованої та легкоброньованої техніки.

Штатна комплектація російських підрозділів становить приблизно 22%. Тобто в окупантів дефіцит до 80% такої техніки. Їм не вистачає бронетранспортерів, бойових машин десанту та бойових машин піхоти.

"Найцікавіше те, що саме ця техніка є основною при наступальних діях у першому ешелоні. Взагалі не танки, а саме ця техніка. Танки займаються вогневим прикриттям", – зауважив Коваленко.

Однак на тому напрямку в окупантів більше танків, аніж техніки для наступу. Тому росіяни останні два місяці були вимушені застосовувати в першому ешелоні саме їх.

Яка ситуація на фронті: дивіться відео

Росіяни зменшують свій наступальний потенціал

Ворог відтягує десантно-штурмові підрозділи, аби посилити свої позиції на Півдні України. Однак десантники – це саме ті мобільні підрозділи, які комплектуються бойовими броньованими машинами.

Отже, вони навпаки зменшують ще більше той наступальний потенціал, якого в них взагалі не було. У них немає можливості якось реалізувати наступальні дії ще більше, ніж ми вже бачили,

– наголосив військово-політичний оглядач.

Яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку