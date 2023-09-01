Про це 24 Каналу розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що росіяни не прорвали жодну із ліній оборони ЗСУ на Лимано-Куп'янській вісі.
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Усе через те, що ворожі підрозділи не мають наступальний функціонал. Це пов'язано з дефіцитом середньоброньованої та легкоброньованої техніки.
Штатна комплектація російських підрозділів становить приблизно 22%. Тобто в окупантів дефіцит до 80% такої техніки. Їм не вистачає бронетранспортерів, бойових машин десанту та бойових машин піхоти.
"Найцікавіше те, що саме ця техніка є основною при наступальних діях у першому ешелоні. Взагалі не танки, а саме ця техніка. Танки займаються вогневим прикриттям", – зауважив Коваленко.
Однак на тому напрямку в окупантів більше танків, аніж техніки для наступу. Тому росіяни останні два місяці були вимушені застосовувати в першому ешелоні саме їх.
Яка ситуація на фронті: дивіться відео
Росіяни зменшують свій наступальний потенціал
Ворог відтягує десантно-штурмові підрозділи, аби посилити свої позиції на Півдні України. Однак десантники – це саме ті мобільні підрозділи, які комплектуються бойовими броньованими машинами.
Отже, вони навпаки зменшують ще більше той наступальний потенціал, якого в них взагалі не було. У них немає можливості якось реалізувати наступальні дії ще більше, ніж ми вже бачили,
– наголосив військово-політичний оглядач.
Яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку
- Ворог зосередив на цьому напрямку близько 110 тисяч своїх військових. На Куп'янському напрямку перебуває 45 тисяч росіян, а на Лиманському – 48 тисяч.
- Окупанти хочуть посунути лінію фронту до річки Оскіл на Лимано-Куп'янському напрямку. Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш вважає, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій на Куп'янському напрямку.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зауважила, що ворог намагається наступати на Лиманському напрямку. Однак українські військові росіян зупиняють.