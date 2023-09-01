Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что россияне не прорвали ни одну из линий обороны ВСУ на Лимано-Купянской оси.
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Все потому, что у вражеских подразделений нет наступательного функционала. Это связано с дефицитом среднебронированной и легкобронированной техники.
Штатная комплектация российских подразделений составляет приблизительно 22%. То есть у оккупантов дефицит до 80% такой техники. Им не хватает бронетранспортеров, боевых машин десанта и боевых машин пехоты.
"Самое интересное, что именно эта техника является основной при наступательных действиях в первом эшелоне. Вообще не танки, а именно эта техника. Танки занимаются огневым прикрытием", – отметил Коваленко.
Однако на том направлении у оккупантов больше танков, чем техники для наступления. Поэтому россияне последние два месяца были вынуждены применять в первом эшелоне именно их.
Какая ситуация на фронте: смотрите видео
Россияне уменьшают свой наступательный потенциал
Враг оттягивает десантно-штурмовые подразделения, чтобы усилить свои позиции на Юге Украины. Однако десантники – это те мобильные подразделения, которые комплектуются боевыми бронированными машинами.
Следовательно, они наоборот уменьшают еще больше тот наступательный потенциал, которого у них вообще не было. У них нет возможности как-то реализовать наступательные действия еще больше, чем мы уже видели,
– подчеркнул военно-политический обозреватель.
Какая ситуация на Лимано-Купянском направлении
- Враг сосредоточил на этом направлении около 110 тысяч своих военных. На Купянском направлении находятся 45 тысяч россиян, а на Лиманском – 48 тысяч.
- Оккупанты хотят подвинуть линию фронта к реке Оскол на Лимано-Купянском направлении. Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш считает, что ВСУ готовы к любому развитию событий в Купянском направлении.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что враг пытается наступать на Лиманском направлении. Однако украинские военные россиян останавливают.