Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. Он убежден, что Вооруженные Силы готовы к развитию событий на Купянском направлении.
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Где сосредоточили свои атаки оккупанты
Евлаш призывает не верить российским источникам и не повторять вражеские нарративы о том, что Купянск может стать "вторым Бахмутом".
Непосредственно в Купянском районе из 110 тысяч своей группировки на этом направлении оккупанты держат около 45 тысяч. Это достаточно мощная группировка, но Силы обороны держат ситуацию под контролем и готовы отразить атаки врага на любом участке фронта.
"На Купянском направлении стало немного тише: противник сосредоточил свое внимание южнее, вблизи села Новоегоровка Сватовского района. Из 16 штурмов, которые в течение суток совершили оккупанты на Лимано-Купянском направлении, 12 были сосредоточены именно там", – рассказал пресс-офицер.
Стоит ли бояться 110-тысячной группировки оккупантовЕвлаш отмечает, что информация о 110-тысячной группировке противника не означает, что каждый российский военный на этом находится на фронте и держит в руках оружие. В эту группировку также входят подразделения обеспечения и находящиеся в тылу части.
Впрочем, не стоит думать, что оккупанты оставят свои попытки наступать на Купянск. Россия постоянно ротирует свои подразделения в этом направлении, пытаясь подлатать свои дыры или привлечь дополнительные силы.
Илья Евлаш о ситуации на Купянском направлении: смотрите видео
Что известно о боях на Востоке
- Как отмечают военные обозреватели, Луганское направление является одним из самых перспективных для российской армии, ведь там ее цепь снабжения является максимально короткой, в отличие от Юга Украины.
- Поэтому цель захватчиков, кроме выхода в Оскол, заключалась еще и в том, чтобы отвлечь часть украинских сил от наступления. В конце концов им это удалось, но после того, как на Купянское направление поступило подкрепление, продвижение врага практически прекратилось.
- Другим важным местом боевых действий на Востоке есть окрестности Бахмута, где уже Вооруженные Силы пытаются отвлекать врага от усиления Мелитопольского направления. И им это успешно удается, ведь Россия держится за Бахмут как символическую точку в этой войне.
- Оккупанты бросают в наступление много сил и средств для того, чтобы улучшить положение своей группировки в Бахмуте. ВСУ отбивают атаки, уничтожая большое количество живой силы противника. Незначительное продвижение наших войск фиксируется к югу от города.