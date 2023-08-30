Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. Он убежден, что Вооруженные Силы готовы к развитию событий на Купянском направлении.

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Где сосредоточили свои атаки оккупанты

Евлаш призывает не верить российским источникам и не повторять вражеские нарративы о том, что Купянск может стать "вторым Бахмутом".

Непосредственно в Купянском районе из 110 тысяч своей группировки на этом направлении оккупанты держат около 45 тысяч. Это достаточно мощная группировка, но Силы обороны держат ситуацию под контролем и готовы отразить атаки врага на любом участке фронта.

"На Купянском направлении стало немного тише: противник сосредоточил свое внимание южнее, вблизи села Новоегоровка Сватовского района. Из 16 штурмов, которые в течение суток совершили оккупанты на Лимано-Купянском направлении, 12 были сосредоточены именно там", – рассказал пресс-офицер.

Стоит ли бояться 110-тысячной группировки оккупантов Евлаш отмечает, что информация о 110-тысячной группировке противника не означает, что каждый российский военный на этом находится на фронте и держит в руках оружие. В эту группировку также входят подразделения обеспечения и находящиеся в тылу части.

Впрочем, не стоит думать, что оккупанты оставят свои попытки наступать на Купянск. Россия постоянно ротирует свои подразделения в этом направлении, пытаясь подлатать свои дыры или привлечь дополнительные силы.

Илья Евлаш о ситуации на Купянском направлении: смотрите видео

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