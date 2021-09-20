В Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на вулиці: є постраждалий

В Івано-Франківську 19 вересня посварилися двоє чоловіків. Внаслідок конфлікту один з них витягнув пістолет і почав стріляти.

Деталі стрілянини

Інцидент трапився о 05:15 у дворі одного з будинків. Словесна перепалка переросла у стрілянину.

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Вогонь відкрив 31-річний уродженець Сумської області, який тепер проживає в Івано-Франківську. Він кілька разів вистрілив у бік іншого учасника конфлікту. У результаті постраждалий отримав вогнепальне поранення грудної клітки.

На місце виклику негайно виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та патрульні. Під час огляду вони вилучили пістолет та кілька речових доказів. Усе це направили для проведення відповідної експертизи.

Що відомо про нападника

Стрілка оперативно затримали неподалік місця злочину. Раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності. Цього разу правоохоронці відкрили кримінальну справу за двома статтями:

спричинення тяжких тілесних ушкоджень,

вчинення хуліганських дій.

Зловмиснику повідомили про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За скоєне йому загрожує ув'язнення на строк до 8 років. Наразі триває досудове розслідування.



В Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину

Стрілянина у Пермському університеті

Зранку 20 вересня невідомий чоловік відкрив вогонь на території університету у російському місті Перм. Внаслідок стрілянини 8 людей загинули, а щонайменше 24 – постраждали.

Самого нападника важко поранили під час затримання. Наразі він перебуває у лікарні. За даними ЗМІ, стріляв 18-річний Тимур Бекмансуров. Свій злочин він планував з 10-го класу.