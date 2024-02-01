Помста за корвет "Тернопіль": що відомо про ракетний катер "Івановєц", який знищила Україна

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У повномасштабній війні проти України зовсім не останню роль відіграє Чорноморський флот – бомба сповільненої дії, яку колись заклала наша держава в Криму і яка тільки полегшила загарбникам окупацію півострова. За допомогою кораблів росіяни штурмували Зміїний, блокували морські шляхи до наших портів та завдають ракетних ударів.

Хоч в України немає власного потужного військово-морського флоту, ми вже 2 роки завдаємо втрат російській флотилії і перелік потоплених або уражених суден зростає.

Уночі проти 1 лютого перелік потоплених російських кораблів поповнив ракетний катер "Івановєц" – таких у росіян до цього дня було лише 3, і всі вони дісталися їм після поділу Чорноморського флоту в 1997 році.

На що був здатен цей корабель, як його вдалося відправити до крейсера "Москва" та як це вплине на росіян – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Відплата на Донузлаві

Відомо, що у свою останню ніч на плаву ракетний катер "Івановєц" був на патрулюванні на озері Донузлав – саме там до окупації півострова були розташовані українські кораблі. І саме там у березні 2014 року росіяни блокували їх.

Саме там українські морські дрони вполювали судно. Як пишуть російські телеграм-канали і так звані воєнкори, екіпаж корабля намагався знищити дрони, однак з нестабілізованих кулеметів, тому влучити було майже неможливо. А от шанси дронів були набагато більші.

Як звітує ГУР МО, воїни спецпідрозділу Group 13 провели операцію за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24. У результаті операції судно пішло на дно.

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, несумісних із подальшим рухом, – "Івановєц" дав крен на корму і затонув,

– ідеться в повідомленні ГУР МО.

Пізніше представник ГУР МО Андрій Юсов відзначив, що знищення "Івановца" – серйозна втрата для росіян, адже таких ракетних катерів у них було лише 3.

Знищення ракетного катера "Івановєц" на озері Донузлав: дивіться відео

За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція, що її організували росіяни, була безуспішна. Тобто всі, хто був на борту (а це близько 40 людей), ймовірно, загинули.

Проєкт "Молния"

То що ж собою являв катер "Івановєц"? Це судно – ракетний катер проєкту 12411-М ("Молния"). Цей проєкт стартував в СРСР у 1973 році, а через 5 років з'явився головний катер, який був прототипом усіх наступних у цій серії.

Власне, сам "Івановєц" – третє покоління цих катерів; будівництво цього судна під назвою Р-334 розпочалося в 1988 році. Через рік він був спущений на воду та ще через пів року – взятий на озброєння Чорноморського флоту СРСР.

Після розпаду СРСР за угодою, підписаною президентом України Леонідом Кучмою та російським очільником Борісом Єльциним у 1997 році, серед 272 суден, які отримала Росія, був і ракетний катер Р-334.

Р-334, він же "Івановєц" / Фото росЗМІ

Росіяни через рік перейменували Р-334 в "Івановєц" і закріпили його у складі 295-го Сулінського дивізіону ракетних катерів 41-ї бригади ракетних катерів із базою в українському Криму.

Характеристики "Івановца"

А тепер поговоримо про характеристики судна, яке поповнило "підводний флот" Росії та склало компанію крейсеру "Москва" й іншим затопленим суднам:

водотонажність — 493 тонни;

довжина катера – 56,1 метра;

ширина – 10,2 метра;

осадка судна – 4,36 метра;

швидкість – 70 кілометрів за годину;

дальність – 2795 кілометрів (за умови швидкості 37 кілометрів за годину);

двигуни – 2 дизельні потужністю 8000 кінських сил, 2 турбіни крейсерського ходу потужністю 24 000 кінських сил та 2 гвинти;

Озброєння катера:

4 пускові установки протикорабельних ракет "Москіт";

артустановка АК-176 калібром 76,2 міліметра;

12 артустановок АК-630 калібром 30 міліметрів;

1 пускова установка переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Екіпаж судна – 41 особа. Вартість такого катера коливається в межах від 60 до 70 мільйонів доларів США.

Імовірно, крім особового складу та самого катера, під воду пішли і ракети "Москіт" разом із пусковими установками та чимало іншої зброї.

Помста за корвет "Тернопіль"

Ракети "Москіт", які були головним озброєнням цього катера, мають масу 3,95 тонни. Бойова частина – 150 кілограмів, і вона може бути як звичайного, так і ядерного типу. Основне призначення цих ракет – ураження ворожих кораблів і крейсерів на відстані до 120 кілометрів.

Під час повномасштабної війни росіяни щонайменше 1 раз застосували ракети цього типу для удару по наземній цілі, і трапилося це в травні 2022 року. Тоді окупанти з ракетного катера завдали удару по Миколаївській області, атакуючи з РСЗВ "Смерч". Унаслідок атаки постраждали 5 людей.

У липні 2023 року в Чорному морі росіяни проводили військові навчання свого флоту, під час яких окупанти вирішили потопити захоплений український корвет "Тернопіль". Атакував його ракетами "Москіт" саме ракетний катер "Івановєц". Тому операцію ГУР МО можна також назвати відплатою за український корвет.

Знищення корвета "Тернопіль" росіянами / Колаж "Мілітарного"

Що відомо про корвет "Тернопіль"

Судно заклали ще у 1991 році, в останні роки існування СРСР, однак будівництво тривало довгих 11 років. Урешті в 2002 році "Тернопіль" спустили на воду і після всіх випробувань у 2006 році корвет був взятий на озброєння ВМС України.

З того часу "Тернопіль" регулярно брав участь у міжнародних навчаннях, зокрема у програмах НАТО, тому отримав звання найбільш ходового українського корабля.

Під час окупації Криму росіяни захопили корабель. Трапилося це 20 березня 2014 року. Частина членів екіпажу написала рапорти на звільнення і залишилися на півострові, командир Максим Ємельяненко також залишився і, ймовірно, зрадив присягу. Однак більшість членів екіпажу корвета вийшла в Одесу.

20 липня 2023 року росіяни перетворили корвет на мішень під час навчань і його затопили.

Битва за Чорне море триває

Саме так експерти називають операції зі знищення ворожого флоту, мета яких не тільки у тому, щоб Чорноморський флот перестав існувати, а щоб Росія не становила загрози для судноплавства у Чорному морі.

Аналітики та експерти прогнозують перемогу Україні у цій битві. Та вона все ще триває. На рахунку нашої держави вже 24 знищені кораблі та катери росіян і навіть 1 підводний човен.

Україна перетворила Чорноморський флот на флотилію, у якої немає флагмана, бо той десь на глибинах моря. І наша країна продовжуватиме завдавати ворогу втрат, поки він забереться з нашої землі і наших територіальних вод.