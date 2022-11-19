Ізоляція Росії та історична промова Зеленського: чи збулись очікування України від саміту G20

Лідери найбільших економік світу завершили саміт на Балі з позитивним для України результатом. Не всі учасники були згодні з прямим засудженням Росії у фінальній декларації. Попри це Україна в політичному сенсі досягла доволі значного результату.

Російська делегація з ганьбою поїхала не дочекавшись кінця саміту, а Китай та США дійшли висновку, що пряма конфронтація заважає їхнім інтересам. 24 канал проаналізував результати та підсумки саміту G20.

До теми Бойкот Росії та історична зустріч Байдена та Сі: чого Україна очікувала від саміту G20

Варварський ракетний обстріл під час саміту G20

Одним із найзухваліших кроків Кремля став масштабний ракетний обстріл України під час проведення саміту G20. Світ був шокований такими діями Росії, особливо на тлі того, що кілька ракет впали на територію Польщі.

НАТО відреагувало доволі стримано, при цьому певні звинувачення з боку кількох західних політиків, полетіли в бік України. Втім, очевидним для всіх залишається той факт, що головним винуватцем влучання ракет у польське селище є Владімір Путін, який усіма силами намагається схилити Україну до перемовин.

Ми бачили, що подібні випадки вже траплялися на території Молдови, а зараз ексцес з ракетою стався вже на території Польщі. Тобто коли Росія здійснює масований обстріл території України, звичайно такі випадки можуть статися. Єдиною відповіддю на такі дії Росії може стати лише збільшення підтримки України та створення надійного купола над територією України, аби не дозволити Росії продовжувати її ракетний терор,

– закликає речник МЗС України Олег Ніколенко в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

При цьому, Кремль фактично визнав свої терористичні наміри. Речник президента Росії Дмітрій Пєсков прямо заявив, що метою атак на цивільну інфраструктуру України є саме тиск на політичне керівництво. Тобто держава-терорист у найкращих традиціях своїх "колег", офіційно взяла на себе відповідальність за атаку та оголосила її основну мету.

Чи виженуть Росію з G20

Україна на саміті G20 відкрито закликала виключити Росію з "двадцятки", адже перебування там представників Кремля, як мінімум не коректне, а по факту ще й безглузде – делегація на чолі з Лавровим просто покинула саміт, не висловивши, ані якихось адекватних ідей, ані пропозицій.

Крім того, що Росія веде агресивну війну проти України й порушує норми та принципи міжнародного права і статуту ООН, Росія жодним чином не втілює завдання та цілі G20. Це об'єднання має на меті здійснювати економічний розвиток у світі та сприяти добробуту країн, але агресія Росії лише руйнує економічну стабільність, порушує ланцюги постачання, чим руйнує економічну взаємодію між країнами. На нашу думку, перебування Росії на цьому форумі є контрпродуктивним, але, на жаль, консенсусу щодо виключення її з G20 поки немає,

– заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Втім, схоже, що це рішення поки відклали. Ймовірно, з поваги до президента Індонезії, адже напередодні саміту він дуже переймався що саме на індонезійському саміті буде виключений один із членів “Двадцятки”. Однак, як заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, російський президент залишився майже один.

У нього немає сильних союзників. Це найважливіший результат успішного саміту G20. Абсолютно неприйнятно, що він продовжує свою війну в Україні без змін і з авіаударами,

– вважає Шольц.

Засудження російської агресії та неприпустимість ядерних погроз

За результатами саміту лідери G20 прийняли спільну декларацію, у якій "найрішучішим чином" засудили агресію Росії проти України з вимогою негайного припинення війни. Водночас є розуміння, що пролунали й інші погляди та оцінки ситуації, зокрема, щодо санкційного тиску на Росію.

Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що це спричиняє величезні людські страждання та посилює наявну вразливість світової економіки – стримує зростання, посилює інфляцію, порушує ланцюжки постачання, посилює енергетичну та продовольчу безпеку та підвищує ризики для фінансової стабільності,

– йдеться у заяві лідерів G20.

Водночас одним з головних акцентів, під час обговорення війни в Україні, стало всебічне засудження будь-яких погроз з використання ядерної зброї. Звісно, це був спільний камінь в город Росії, адже в України банально немає жодної одиниці ядерних зарядів. При цьому, в будь-які вигадки росіян щодо "брудної бомби", яку нібито планує застосувати Україна, абсолютно ніхто не вірить. Це також нещодавно підтвердили і в МАГАТЕ. Там заявили, що жодних ознак розробки подібної бомби в Україні вони не виявили.

Історична зустріч лідерів США та Китаю

Однією з головних подій на полях саміту G20 безумовно стала зустріч президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Сторони провели плідний діалог, який тривав майже 4 години, протягом яких лідери найпотужніших економік світу обговорили гострі світові проблеми та власні відносини.

В цілому, якихось відчутних результатів цієї зустрічі поки не проглядається, хоча загальний позитивний тон цієї бесіди свідчить про те, що обидві сторони вирішили потрохи відходити від конфронтації, особливо у військовому сенсі та переходити до конкурентних відносин, які б посприяли подальшому розвитку світової економіки, а не навпаки.

В аналітичних колах переймалися, що ця зустріч може стати провальною через питання Тайваню, адже напередодні навколо острова була дуже серйозна напруга, враховуючи візит Ненсі Пелосі та військову блокаду Тайваню під час навчань китайської армії.

Втім, за результатом зустрічі, Байден прямо заявив, що не бачить жодних ознак прямої військової загрози Тайваню з боку Китаю. Схоже, що обидві сторони, принаймні на якийсь час, вирішили зберегти статус-кво на Тайвані, не переходячи до активних дій.

При цьому, китайський лідер Сі Цзіньпін, окрім Байдена, провів також зустрічі з багатьма американськими союзниками: прем'єрами Австралії та Канади, а також президентами Франції та Південної Кореї. Пізніше Сі планує провести зустрічі з прем'єрами Великої Британії та Японії. Очевидно, Китай намагається відійти від войовничої риторики та демонструє свою готовність налагоджувати відносини з Заходом та його союзниками в Азійському регіоні.

Зустріч Байдена з Ердоганом і зернова угода

На полях саміту G20 не обійшли стороною і гостре питання продовольчої кризи, що фактично, була спричинена російським вторгненням в Україну та блокуванням морських шляхів для експорту українського зерна. Окремо це питання обговорили на зустрічі Байдена з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Діалог лідерів США та Туреччини не оголошували заздалегідь, а журналістам, які супроводжували американського президента не дозволили його висвітлювати, тож Білий Дім обмежився коротким підсумком на офіційному сайті.

Байден особисто висловив співчуття Ердогану щодо теракту в Стамбулі, адже до цього Туреччина відкинула співчуття американського посольства, звинувативши США у підтримці курдів, яких турки підозрюють у цьому теракті. Втім, схоже, що під час особистої розмови Ердоган був більш лояльним.



Байден та Ердоган на саміті G20 в Індонезії / фото Anadolu

Водночас США привітали зусилля Туреччини щодо відновлення зернової угоди, що має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки. Шивдше за все, Байден мав на увазі той ганебний інцидент, коли Росія вийшла з угоди, але під тиском турків заявила, що все ж повернеться до виконання своїх зобов'язань.

Цікаво, що вже через пару днів після цієї зустрічі, Туреччині знову вдалося дотиснути росіян, щоб вони погодилися пролонгувати зернову угоду. Ердогану поки не вдалося подовжити її на рік, як він того хотів, але загалом росіяни пішли на це за дуже обмежених попередніх умов.

Кремль заявив, що протягом 120 днів має бути вирішене питання зняття санкцій з експорту добрив та харчових продуктів з Росії, тож ймовірно під кінець цього терміну доля зернової угоди знову буде невизначеною, адже навряд чи хтось погодиться йти на поступки Москві.

Втрата останніх партнерів та поглиблення ізоляції Росії

Росія, схоже, поступово прощається з останніми своїми партнерами та умовними союзниками. На саміті ШОС у Самарканді Путін пообіцяв лідерам Китаю та Індії, що він зможе закінчити війну, тобто схилити Україну до перемовин та заморозити конфлікт.

Втім, для цього Кремль обрав найгіршу з усіх можливих стратегій, а саме – терор мирного населення України. Постійні обстріли енергетичної інфраструктури нашої держави не призводять до необхідного результату. При цьому здійснити дієвий тиск на фронті росіяни також не змогли, а навіть навпаки, з моменту зустрічі у Самарканді, вони лише відступали, а також почали масштабну втечу з Херсона.

З огляду на це, Китаю та Індії стає очевидно, що Путін не спроможний довести до кінця свою авантюру і його чекає поразка. Звісно, публічно ці дві країни продовжують займати нейтральну позицію, але побічними методами закликають Путіна зупинитися. Ядерна загроза повністю випала з порядку денного. Усі погодилися, що це неприпустимо, тож останнім часом від Кремля нічого подібно майже не чути.

Україна загалом може бути задоволена результатами G20

Китай та Індія поступово зменшують імпорт російської нафти. З одного боку це пов'язано з механізмом встановлення цінової стелі для Росії, тож вони можуть просто очікувати зниження ціни, щоб придбати російську нафту за ще більш вигідною ціною.З іншого боку, це може стати певним політичним сигналом Кремлю, адже Путін вчергове провалився зі своїми обіцянками. Якби йому вдалося заморозити війну, тобто припинити бойові дії в Україні, то ймовірно подібної санкції вдалося б уникнути.

Загалом, саміт 20 завершився для України позитивно. Промову Володимира Зеленського там оцінили дуже добре, а Росія була офіційно засуджена на рівні абсолютної більшості країн "двадцятки". Кремль, при цьому, стає дедалі токсичнішим, а атаки проти цивільних українців сприймаються світом вже як абсолютне дикунство.

Звісно, Україні б хотілося більшого, принаймні, виключення росіян з G20 було б потужним політичним ударом, але поки що цього не сталося. Китай все ще зберігає свій традиційний нейтралітет, але важливо, що у відносинах Пекіна та Вашингтона є позитивні зрушення, це означає, що саме підтримки росіян, з боку Китаю точно не варто очікувати.