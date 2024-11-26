Ізраїль та "Хезболла" планують припинити бойові дії: угоду вже укладено

Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню між ЦАХАЛом і "Хезболлою" увечері 26 листопада. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступив з телезверненням щодо цього. Цікаво, що вже є перші протести.

Угода передбачає припинення бойових дій з "Хезболлою" протягом 60 днів. Домовленість починає діяти з десятої ранку 27 листопада. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цю мить.

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У Лівані можуть припинити воювати: деталі угоди між Ізраїлем і "Хезболлою"

Угоду уклали за посередництва США.

The Times of Israel написав, що в неї входять такі пункти:

ЦАХАЛ відійде з Лівану до міжнародного кордону. На залишену територію увійдуть ліванські війська та спостерігачі ООН;

"Хезболла" припинить свою збройну присутність на південь від річки Літані;

ліванські цивільні зможуть повернутися до своїх домівок;

уряд Лівану зобов'язується контролювати всі закупівлі та виробництво зброї в країні, щоб нічого не потрапило до "Хезболли";

міжнародний орган з нагляду за виконанням угоди очолять США.

Утім, Ізраїль хотів залишити за собою можливість вільно діяти, якщо "Хезболла" порушить угоду. США нібито дали згоду на це.

Reuters указав, що угода складається з п'яти сторінок і включає 13 розділів. Але текст не був опублікований.

Навіщо це Нетаньягу та хто виступив проти

Це угода про безпеку, тимчасова угода про припинення вогню, а не політична угода, така як постійна мирна угода, угода про кордон або нормалізація,

– цитує CNN ізраїльські джерела.

Тому Нетаньягу віддав перевагу тому, щоб її розглядали лише в кабінеті безпеки, тобто меншим колом осіб. Перед тим прем'єр зустрівся зі своєю партією "Лікуд", щоб заручитися підтримкою.

Ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір заявив, що угода стане історичною помилкою. А біля військового штабу зібралися протестувальники, які закликали Нетаньягу схаменутися. Вони переконані, що домовленість принесе "нове сьоме жовтня" (день, коли напав ХАМАС). І назвали її капітуляцією перед терористами.

Цікаво, що під час голосування за угоду Ізраїль обстріляв Бейрут 20 разів протягом усього двох хвилин.

Виступ Нетаньягу з аргументами за укладення угоди

Телепромову показали після успішного голосування. Вона була записана заздалегідь.

Громадяни Ізраїлю, я обіцяв вам перемогу – і ми доб'ємося перемоги. Ми завершимо ліквідацію ХАМАС, ми повернемо всіх наших заручників, ми гарантуємо, що Газа більше не буде становити загрозу для Ізраїлю, і ми повернемо жителі півночі,

– заявив Нетаньягу.

По-перше, він закликав "зосередитися на іранській загрозі", мовляв, саме Іран підтримує "Хезболлу". По-друге, угода покликана "дати нашим силам перепочинок і поповнити запаси". По-третє, Ізраїль сподівається таким чином вирішити питання з ХАМАС.

"ХАМАС розраховував, що "Хезболла" воюватиме на його боці. Коли "Хезболла" виключена, ХАМАС залишився сам по собі. Ми посилимо наш тиск на ХАМАС, і це допоможе звільнити заручників", – упевнений лідер Ізраїлю.

За словами прем'єра, тривалість припинення вогню "залежить від того, що станеться в Лівані". Тобто якщо "Хезболла" переозброїться, прокопає тунелі, запустить ракети чи відновить свою інфраструктуру поблизу ізраїльського кордону, ЦАХАЛ відновить удари.

Як ставляться в Ізраїлі до угоди

Відповідно до опитування на ізраїльському телеканалі 12, за припинення вогню виступили 37% ізраїльтян, 32% були проти, 31% не визначилися. Щодо того, хто переміг у конфлікті, 20% ізраїльтян сказали, що їхня країна, 19% – що Ізраїль програв, 50% вважають, що ніхто не виграв, а 11% не визначилися.

Утім, соціологи кажуть, що таке перемир'я не вплине на сильні позиції Нетаньягу.

Що кажуть у США

Ентоні Блінкен вважає, що "зараз у нас є можливість досягти того, чого не було досі, а саме ефективного виконання резолюції 1701 Ради Безпеки ООН", датованої 2006 роком. Він переконаний, що ця домовленість між Ізраїлем і "Хезболлою" може наблизити мирну угоду з ХАМАС. Щодо можливості Тель-Авіва мати розв'язані руки у випадку загроз, американський чиновник відповів: "Ізраїль завжди матиме право мати справу з викликами чи загрозами своїй безпеці".

Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер назвав угоду хорошою для Ізраїлю та всього регіону.

Також чекають на звернення Байдена.