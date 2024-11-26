Израиль и "Хезболла" планируют прекратить боевые действия: соглашение уже заключено
26 ноября 2024, 21:19Читати новину українською
Кабинет министров безопасности Израиля одобрил соглашение о прекращении огня между ЦАХАЛом и "Хезболлой" вечером 26 ноября. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с телеобращением по этому поводу. Интересно, что уже есть первые протесты.
Соглашение предусматривает прекращение боевых действий с "Хезболлой" в течение 60 дней. Договоренность начинает действовать с десяти утра 27 ноября. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент.