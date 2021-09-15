Кабмін схвалив Стратегію інформаційної безпеки України: що передбачає документ

На засіданні уряд ухвалив Стратегію інформаційної безпеки України. Вона покликана боротись зокрема і з загрозою інформаційної політики Росії.

Документ затвердили до 2025 року. Таке рішенння Кабмін ухвалив на засіданні 15 вересня.

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Уряд схвалив Стратегію інформаційної безпеки України

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко запевнив, що наразі телебачення, інтернет, соціальні мережі вже використовують проти України та вражають мільйони людей. Додав, що іноді це відбувається навіть непомітно для них самих.

А оскільки соціальні мережі входять в життя наших дітей все раніше і раніше, ми повинні мати інструменти, як не допустити відвертої пропаганди, агресивної риторики, маніпуляції історичними фактами. Стратегія – один з перших кроків на шляху до таких дієвих інструментів,

– заявив Ткаченко.

Глава Мінкульту в телеграмі пояснив, що документ включає:

основні заходи протидії дезінформації, маніпуляціям та відвертої брехні з боку держави-агресора;

боротьбу з низьким рівнем медіаграмотності українців;

захист державного суверенітету і територіальної цілісності України;

підтримку інформаційними засобами та заходами соціальної та політичної стабільності.

Стратегію інформаційної безпеки має схвалити РНБО, а далі увести в дію своїм указом президент.

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