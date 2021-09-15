Кабмин одобрил Стратегию информационной безопасности Украины: что предусматривает документ

На заседании правительство приняло Стратегию информационной безопасности Украины. Она призвана бороться в том числе и с угрозой информационной политики России.

Документ утвердили до 2025 года. Такое решение Кабмин принял на заседании 15 сентября.

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Правительство одобрило Стратегию информационной безопасности Украины

Глава Минкульта Александр Ткаченко заверил, что сейчас телевидение, интернет, социальные сети уже используют против Украины и поражают миллионы людей. Добавил, что иногда это происходит даже незаметно для них самих.

А поскольку социальные сети входят в жизнь наших детей все раньше и раньше, мы должны иметь инструменты, как не допустить откровенной пропаганды, агрессивной риторики, манипуляции историческими фактами. Стратегия - один из первых шагов на пути к таким действенным инструментам,

– заявил Ткаченко.

Глава Минкульта в телеграмме пояснил, что документ включает:

основные меры противодействия дезинформации, манипуляциям и откровенной лжи со стороны государства-агрессора;

борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев;

защита государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

поддержку информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности.

Стратегию информационной безопасности должен одобрить СНБО, а дальше ввести в действие своим указом президент.

Кратко о последних решениях Правительства