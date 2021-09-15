Кабмин одобрил Стратегию информационной безопасности Украины: что предусматривает документ
Источник:24 канал
На заседании правительство приняло Стратегию информационной безопасности Украины. Она призвана бороться в том числе и с угрозой информационной политики России.
Документ утвердили до 2025 года. Такое решение Кабмин принял на заседании 15 сентября.
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Правительство одобрило Стратегию информационной безопасности Украины
Глава Минкульта Александр Ткаченко заверил, что сейчас телевидение, интернет, социальные сети уже используют против Украины и поражают миллионы людей. Добавил, что иногда это происходит даже незаметно для них самих.
А поскольку социальные сети входят в жизнь наших детей все раньше и раньше, мы должны иметь инструменты, как не допустить откровенной пропаганды, агрессивной риторики, манипуляции историческими фактами. Стратегия - один из первых шагов на пути к таким действенным инструментам,
– заявил Ткаченко.
Глава Минкульта в телеграмме пояснил, что документ включает:
- основные меры противодействия дезинформации, манипуляциям и откровенной лжи со стороны государства-агрессора;
- борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев;
- защита государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;
- поддержку информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности.
Стратегию информационной безопасности должен одобрить СНБО, а дальше ввести в действие своим указом президент.
Кратко о последних решениях Правительства
- На заседании 15 сентября правительство рассмотрело проект государственного бюджета на 2022 год.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что на медицинскую отрасль выделят 193 миллиарда гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году); на образование – 190 миллиардов гривен (на 21 миллиард больше, чем в 2021 году); в пенсионный фонд – 531 миллиард гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году).
- Кроме того, на оборону направят 5,95% от ВВП, на культуру – 13,5 миллиарда гривен, на спорт – 11,3 миллиарда гривен, на строительство дорог – более 120 миллиардов гривен.