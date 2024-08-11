Обмінному фонду немає меж: на Курщині взяли у полон партію кадирівців

У Курській області не припиняються бої. Рейдовим групам вдалось захопити в глибокому тилу Росії військових, підконтрольних Рамзану Кадирову.

Відповідне відео з'явилось у неділю, 11 серпня. Власне, на кадрах – бійці чеченського спецпідрозділу "Ахмат", який мав би в Курській області "стабілізовувати ситуацію".

Дивіться також Росіяни перекидають нові війська у Курську область: в "Атеш" розповіли деталі

Військовополонені кадирівці

Ворожі військовослужбовці зізналися, що намагалися тікати, оскільки їхній ватажок – президент Чечні Рамзан Кадиров – наказав ніколи не здаватися в полон. Однак урешті-решт вони таки вирішили не чинити опір, здалися у полон без бою.

У Курській області ситуація розвивалася динамічно, а ці бійці підрозділу "Ахмат" навіть не намагалися чинити опір. Як показує досвід колишніх обмінів, це дуже правильне рішення, оскільки російські переговорники на обмінах кадирівців забирають найперше,

– пише пресслужба проєкту "Хочу жити".

Як зазначають у проєкті "Хочу жити", кадирівський піар і бажання берегти гвардію "Ахмат" від бойових дій дуже дорого коштують росіянам. Вочевидь, якби вони справді захищали кордон, а не ховалися за спинами 18-річних строковиків, то ситуація в Курській області була б зовсім інакшою.

У Курській області взяли в полон кадирівців спецпідрозділу "Ахмат": дивіться відео проєкту "Хочу жити"

Дивіться також У мережі показали ще одну порцію полонених російських військових у Курській області

Згадаємо, що "Хочу жити" – це єдиний центр прийому звернень російських військових щодо здачі в полон. Чат-бот проєкту працює за відповідним посиланням.