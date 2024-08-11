Ані у Генштабі ЗСУ, ані офіційні особи Києва не коментували причетність українських військових до подій в Курській області. Нове відео нібито взяття військових у полон було опубліковане в одному з російських Телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Російські війська здаються в полон на Курщині

На кадрах можна побачити групу людей поруч з вантажівкою на дорозі. Троє з них стоять на узбіччі, потім до них приєднується четвертий, деякі лежать на землі, інші ж пересуваються.

Курська область. Підписник стверджує, що взяті в полон нові строковики,

– йдеться в описі до відео.

Російські військові здаються в полон у Курській області: дивіться відео

Раніше в мережі вже повідомляли, що у Курській області окупанти масово здаються у полон. На опублікованих фото видно, як окупанти лежать у ряд на одній із доріг Курської області. Тоді йшлося про щонайменше 22 або ж, за даними деяких телеграм-каналів, навіть 40 російських військовослужбовців.

До слова, у п'ятницю, 9 серпня, у Курській, Бєлгородській та Брянській областях оголосили режим контртерористичної операції. Очолив КТО глава ФСБ Алєксандр Бортніков. За словами аналітиків ISW, Кремль вирішив не оголошувати стан війни проти України чи воєнний стан у регіонах, щоб применшити масштаб "прориву".