В Курской области не прекращаются бои. Рейдовым группам удалось захватить в глубоком тылу России военных, подконтрольных Рамзану Кадырову.

Соответствующее видео появилось в воскресенье, 11 августа. Собственно, на кадрах – бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат", которое должно было бы в Курской области "стабилизировать ситуацию".

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Военнопленные кадыровцы

Вражеские военнослужащие признались, что пытались бежать, поскольку их главарь – президент Чечни Рамзан Кадыров – приказал никогда не сдаваться в плен. Однако в конце концов они таки решили не сопротивляться, сдались в плен без боя.

В Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы подразделения "Ахмат" даже не пытались сопротивляться. Как показывает опыт прежних обменов, это очень правильное решение, поскольку российские переговорщики на обменах кадыровцев забирают в первую очередь,

– пишет пресс-служба проекта "Хочу жить".

Как отмечают в проекте "Хочу жить", кадыровский пиар и желание беречь гвардию "Ахмат" от боевых действий очень дорого стоят россиянам. Очевидно, если бы они действительно защищали границу, а не прятались за спинами 18-летних срочников, то ситуация в Курской области была бы совсем другой.

В Курской области взяли в плен кадыровцев спецподразделения "Ахмат": смотрите видео проекта "Хочу жить"

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Вспомним, что "Хочу жить" – это единый центр приема обращений российских военных по сдаче в плен. Чат-бот проекта работает по соответствующей ссылке.