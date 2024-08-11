Речь идет о печально известной 810 отдельной бригаде морской пехоты вооруженных сил России. Сейчас "Атеш" продолжает мониторить ситуацию с перемещением войск в Курскую область.

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"Атеш" рассказал о переброске войск из 810 бригады в Курск

Партизаны рассказали, что их агент доложил о перемещении 10 КАМАЗов с личным составом в Донецкой области. После разведки удалось идентифицировать подразделение и выяснить, что они направлялись к месту отправки для защиты Курска.

Россияне пытаются всеми силами залатать дыру обороноспособности, поэтому вынуждены снимать личный состав со стратегически важных направлений. Недавно 810 бригаду перебросили с Херсонского направления на Покровское для усиления,

– отметили в "Атеше".

В движении также отметили, что продолжают следить за ситуацией и передавать актуальные данные.

Россияне перебрасывают бойцов 810 бригады в Курскую область / Видео с телеграм-канала "Атеш"

Обратите внимание! В "Атеш" призвали граждан на временно оккупированных территориях, которые зафиксировали перемещение техники или другую активность военных России, писать движению за вознаграждение: @Wladimir_atesh_ua

К слову, о переброске 810 отдельной бригады морской пехоты также сообщали и крымские телеграм-каналы. На трассе "Таврида" в направлении Керчи были замечены военные КАМАЗы с тактическим знаком "Z в квадрате", которые выехали с места дислокации этого формирования с Черноморского флота России в бухте Казачьей.

О боях в Судже с участием морпехов 810-й бригады сообщал российский Z-паблик "Два майора". Также маркировку, что была на грузовиках этой военной группировки заметили и в колонне, которую уничтожили под Рыльском.