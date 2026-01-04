Кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію, – росЗМІ

Глава Чечні Рамзан Кадиров уперше за тривалий час з’явився на публіці. Під час відкриття школи хафізів у селі Новий Шарой його помітили з тростиною.

Сам Кадиров заявив, що захід відбувся 3 січня, що підтверджується метаданими ролика. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання 7×7.

Яким Кадиров з'явився на публіці після госпіталізації?

31 грудня радник Кадирова говорив про підготовку школи до відкриття, це підтверджує, що подія відбулася вже у 2026 році.

Зазначається, що це не перший випадок, коли Кадирова бачать із тростиною. У березні 2024 року він уже з’являвся в такому вигляді на відео, опублікованих його пресслужбою, на тлі чуток про проблеми зі здоров’ям.

Також 31 грудня 2025 року "Новая газета" з посиланням на джерела повідомляла, що Кадиров планував взяти участь у традиційному передноворічному засіданні Держради Росії та 24 грудня прибув до Москви. Водночас у ніч на 25 грудня його стан різко погіршився, після чого його на реанімобілі доправили до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ.

Кадиров довго не з'являвся на публіці