Кафедри рестраврації можуть відновити: Ткаченко пояснив процедуру

На "Велику реставрацію" подали вже чимало заявок з усієї України. Проте питання щодо кількості фахівців, які можуть займатися реставруванням наразі на часі.

Експертна рада буде опрацьовувати відповідні заявки і поступово вводити певні об'єкти до плану реставрації. Про це в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" розповів очільник Міністерства культури України Олександр Ткаченко.

До теми Через будинок Сікорського на Міноборони знову подали у суд

Він повідомив, що 80% об'єктів культурної спадщини потребують реставрації або ремонту. Це лише початок роботи, у східноєвропейських країнах, де був цей досвід, відповідний план виконують вже роками, пояснив Ткаченко.

Яка ситуація з фахівцями у сфері реставрації

За словами міністра культури України, фахівці з реставрації в країні є, проте така традиція певною мірою перервана, адже у відповідних спеціалістах не було потреби.

Ми провели перемовини щодо відновлення кафедр реставрації в архітектурних вишах,

– повідомив Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що у міністерстві розмовляли з італійськими та французькими колегами щодо запрошення фахівців, які могли б допомагати у певних видах реставрації.

"Щодо алгоритму – є така бюрократична процедура. Якщо існує проєктно-кошторисна документація – насамперед у неї включатимуть ті об'єкти, які підпадають під критерії значущості, подальшої спроможності мати більше відвідувачів та можуть входити в об’єкти ЮНЕСКО", – сказав Ткаченко.

У лютому 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики анонсувало "Велику реставрацію" , на реалізацію якої у наступному році в бюджеті закладено 2 мільярди гривень.

Також він додав, що інші об'єкти наразі замовляють ПКД, щоб їх додали у другу чергу.

Повне інтерв'ю з Олександром Ткаченком: дивіться відео