Вода у Каховському водосховищі перетнула "мертву точку": її більше не можна брати для ЗАЕС

У Каховському водосховищі після підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води впав нижче за так звану "мертву точку". Тобто нижче за 12,7 метра.

Голова Укргідроенерго Ігор Сирота заявив в ефірі телемарафону, що нижче цієї "мертвої точки" водозабір неможливий. Тобто Каховське водосховище спустошується, пише 24 Канал.

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Що відбувається на Каховській ГЕС

Глава Укргідроенерго розповів, що половина станції станом на вечір 8 червня – повністю під водою, друга половина – на 70% у воді. Земляна вставка між шлюзом і станцією також уже під водою і зазнає розмиву.

Рівень уже 12,5 метра. Це нижче за "мертву" точку 12,7 метра, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти та для ЗАЕС,

– заявив Ігор Сирота.

За словами фахівця, якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, то:

глибина водосховища буде не більше 3 метрів;

саме водосховище зменшиться в ширині з 3,5 кілометра, як це було до підриву, до 1 – 1,2 кілометра – тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища.

Ігор Сирота пояснив, якщо враховувати, що на метр спадає Каховське водосховище, то це ще може тривати 7 – 8 днів.

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Що кажуть фахівці та аналітики про Каховську ГЕС