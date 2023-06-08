Вода в Каховском водохранилище пересекла "мертвую точку": ее больше нельзя брать для ЗАЭС

В Каховском водохранилище после подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды упал ниже так называемой "мертвой точки". То есть ниже 12,7 метра.

Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил в эфире телемарафона, что ниже этой "мертвой точки" водозабор невозможен. Есть Каховское водохранилище опустошается, пишет 24 Канал.

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Что происходит на Каховской ГЭС

Глава Укргидроэнерго рассказал, что половина станции на вечер 8 июня – полностью под водой, вторая половина – на 70% в воде. Земляная вставка между шлюзом и станцией также уже под водой и подвергается размыванию.

Уровень уже 12,5 метра. Это ниже "мертвой" точки 12,7 метра, когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС,

– заявил Игорь Сирота.

По словам специалиста, если дамба в нижней части разрушена до самого основания, то:

глубина водохранилища будет не больше 3 метров;

само водохранилище уменьшится в ширине с 3,5 километра, как это было до подрыва, до 1 – 1,2 километра – то есть вернется в русло Днепра, которым оно было до строительства самого водохранилища.

Игорь Сирота объяснил, если учитывать, что на метр спадает Каховское водохранилище, это еще может длиться 7 – 8 дней.

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