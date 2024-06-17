"Калібри" в росіян вже не "ті": Плетенчук прокоментував загрозу з моря

На початку червня під час масованої атаки Росія запустила 10 "Калібрів". Дмитро Плетенчук розповів, як змінилися особливості використання цієї ракети ворогом.

Коли окупанти виводять у море свої носії "Калібрів", це не обов'язково означає, що буде ракетний обстріл. Наразі ворог дуже рідко використовує ці ракети. Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, чому.

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Самі по собі вже не ефективні

За словами Плетенчука, "Калібри" значно втратили свою ефективність від початку повномасштабного вторгнення. Противник вже рідко, коли запускає їх самостійно. Найчастіше окупанти вдаються до ударів "Калібрами" під час комбінованих ракетних атак. І це заради того, аби перевантажити ППО і влучити у ціль.

Також існує у росіян інша проблема. Вони мають труднощі з обслуговуванням агрегатів, звідки випускають ці ракети, а також із їх завантаженням. Адже логістика та інфраструктура зосереджена в Криму, а ракети з метою збереження базуються у Новоросійську.

Плетенчук наголосив, що ворогу довго не вдавалося вирішити цю проблему. Ймовірно, противник щось вирішив із заряджанням у Новоросійську, оскільки останні три атаки були якраз із підводних човнів. Тобто вони точно перезаряджались, але при цьому не заходили в Крим.

Водночас під великим питання стоїть здатність оснащувати ракетами у Новоросійську надводні судна.

Станом на 6:00 у Чорному морі перебуває один носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі 3 кораблі загальним залпом до 24 таких ракет. В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Тривалий час окупанти тримають у Чорному морі лише підводні човни. За словами Плетенчука, це тактика нового командувача, якого призначили кілька місяців тому. Також росіяни не можуть собі дозволити заходити надводними кораблями в акваторії Чорного моря.

За час повномасштабної російської агресії Україна знищила третину Чорноморського флоту Росії – 28 кораблів.