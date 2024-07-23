Радіти зарано: чи справді Гарріс може перемогти Трампа на виборах

Камала Гарріс є найімовірнішим кандидатом, який замінить Байдена у виборчих перегонах. Водночас поки не можна стверджувати, що вона точно зможе перемогти Трампа.

Наразі опитування показують, що шанси у Гарріс та Трампа є однаковими. Однак демократи не просто хочуть перемоги свого кандидата на виборах, їм потрібно й інше. Детальніше про це 24 Каналу розповів юрист-аналітик Андрій Вігірінський.

Радимо переглянути Гарріс зібрала рекордну суму на кампанію за добу і зробила першу заяву після рішення Байдена

Головна конкурентка Трампа

Після того як Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів, він підтримав кандидатуру віцепрезидентки США Камали Гарріс. Хоч демократи офіційно не висунули її як кандидата у президенти, однак є дуже висока ймовірність, що саме вона таки побореться з Дональдом Трампом у листопаді.

Ми можемо впевнено припустити, що Гарріс складе конкуренцію Трампу, але чи гідно, чи ні – вже оцінять американці. З огляду на її енергійність та публічні виступи вона має значну більшу можливість агітувати. На медійних майданчиках її буде більше,

– зазначив Андрій Вігірінський.

До того ж серйозно зміниться виборча кампанія та риторика ліберально-демократичних ЗМІ на тлі зняття Байдена з перегонів. Адже навіть вони критикували чинного президента США, стверджуючи, що через вік йому не варто балотуватися знову. Тепер же акцент зміститься на значно молодшу (і за Байдена, і за Трампа) Камалу Гарріс.

Якщо Байдену радили уникати багатьох публічних виступів, то з Гарріс усе буде навпаки.

Як Гарріс вдалося отримати рекордну суму на виборчу кампанію

"Нам може здаватися, що Камала Гарріс є тим лідером, який зараз перемагає Трампа. Насправді це радше щось бажане, що будується на хибному припущенні. Бо схвальні відгуки ЗМІ чи блоги не завжди відображають рейтинг довіри до конкретного кандидата", – зауважив аналітик.

Зокрема, новина про те, що Гарріс вдалося зібрати рекордну суму на президентську кампанію, не обов'язково означає, що спонсори різко повірили у її перемогу над Трампом.

Спонсори притримали близько 100 мільйонів під час останніх тижнів кампанії, яку очолював Байден. Тепер вони дали гроші, але борються не стільки за пост президента, скільки за медійну представленість демократів була гідною, аби вони могли зберегти більшість у Сенаті чи Конгресі,

– пояснив Вігірінський.

Звісно, це надзвичайно важливо, адже мовиться про систему стримування, яка дозволяє балансувати владу у президентській республіці. У США президент має всю повноту влади, але кошти на цю повноту влади йому затверджує Конгрес. Тож, маючи більшість у Палаті представників, є можливість впливати на політику, яку реалізовує президент.