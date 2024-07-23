Так, Камала Гарріс зібрала понад 80 мільйонів доларів за перші 24 години після того, як Джо Байден вийшов з виборчої кампанії та підтримав її як кандидата від Демократичної партії.

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Гарріс побила рекорд, зібравши на кампанію понад 80 мільйонів всього за добу

Віцепрезидентка США Камала Гарріс зібрала 81 мільйон доларів протягом перших 24 години після того, як Джо Байден вийшов з виборчої гонки.

У виданні вказують про масштабну суму, яка включає кошти, зібрані під час кампанії, Національного комітету Демократичної партії та об'єднаних комітетів зі збору коштів, що являє собою найбільшу суму за 24 години, про яку повідомляла будь-яка сторона під час кампанії 2024 року. Зазначається, що кампанія Гарріс заявила, що це найбільша сума за один день в історії США.

"Історичний вилив підтримки віце-президента Гарріс є саме таким типом масової енергії і ентузіазму, які перемагають на виборах", – сказав речник кампанії Муньос.

Перша заява Гарріс після резонансного рішення Байдена

Камала Гарріс уперше виступила на публічному заході після того, як Байден ухвалив рішення покинути перегони щодо крісла президента США. Вона високо оцінила досягнення Байдена за останні 3 роки, однак не згадала майбутні американські вибори.

Досягнення Джо Байдена за останні три роки не має собі рівних у сучасній історії. За один термін він уже перевершив спадщину більшості президентів, які пропрацювали два терміни,

– сказала вона на заході для спортсменів чемпіонату NCAA.

Гарріс розповіла, що вперше познайомилася з президентом Байденом через його сина Бо, з яким вона разом працювала. Вона зазначала, що тоді Бо часто розповідав їй історії про свого тата та про те, який він батько і яка людина Джо.

"Якості, які Бо поважав у своєму батьку, — це ті самі якості, які я щодня бачу в нашому президентові. Його чесність, його порядність, його відданість своїй вірі та своїй сім'ї, його велике серце і його любов, глибока любов до нашої країни – і я є безпосереднім свідком того, що кожного дня наш президент Джо Байден бореться за американський народ", – сказала вона.

Відповідно до її слів, Байден "хотів бути тут сьогодні" і "швидко" відновлюється після діагнозу Covid-19.