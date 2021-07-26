У горах Індії каменепад забрав життя 9 людей: моторошне відео

У штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії 25 липня стався каменепад. Внаслідок цього доволі рідкісного явища загинули 9 туристів.

Усі загиблі були членами однієї групи з 11 туристів. Після попадання величезних брил в їхню автівку лише двоє змогли вижити.

Цікаво Земля почала рости на очах: у мережі показали унікальний природний феномен в Індії – відео

Наразі двоє постраждалих туристів перебувають у лікарні. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв, що їм нададуть усю необхідну допомогу.

Руйнівні наслідки каменепаду

Також величезні брили каміння, що котились з гори, пошкодили ще декілька автівок. Втім більше інформації про жертв чи постраждалих немає.

Крім того, каміння знищило міст через річку Баспа. Через це десятки авто застрягли на популярному туристичному маршруті й не можуть рушити далі.

Руйнівний каменепад в Індії: дивіться відео



Наслідки руйнівного каменепаду в Індії / Фото PTI