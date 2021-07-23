Відео, поширене 21 липня у фейсбуці Джагатом Вані, стало вірусним. Впродовж всього лише 2 днів воно зібрало вже понад 5,8 мільйона переглядів.

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Що відбувалося в Індії

Ролик, тривалістю майже 2 хвилини, показує, як землі, розташована під водою, раптово починає підніматися. На відео чути, як його автор просить очевидців відійти якомога далі.

Це щось новеньке. Це приголомшливо. Земля піднімається сама по собі. Ми поняття не маємо, що відбувається,

– зазначили у ролику люди, показуючи велику територію, де піднялася земля.

Ймовірні причини явища

Що саме спровокувало таку подію – невідомо. Втім, користувачі мережі висунули власні теорії, що могло статися. Деякі припустили, що земля піднялася через тектонічну активність. Інші вважають, що це спричинив метан.

"Це сталося через тектонічну активність. Залишатися тут дуже небезпечно. Можливо, сталася якась вулканічна активність, – мовиться в одному з коментарів. "Не зовсім тектонічна активність. Ймовірно, вивільняється метан, який застряг у землі", – відповів йому інший користувач.

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Протягом липня в Індії вирувала негода. Потужні зливи спричинили обвалення будівель у місті Мумбаї. Довелося частково зупинити залізничне сполучення. Деякі райони залишилися без світла.