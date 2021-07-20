Через негоду евакуювали тисячі людей, рух транспорту паралізований, а рейси довелося скасувати.

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Як пишуть ЗМІ, в одному з районів міста вода затопила станцію метро та поїзд. Пасажири у ньому тривалий час стояли по пояс у воді в очікуванні рятувальників. Після інформації про інцидент усі станції метро у місті закрили.

Дістати людей із затопленого вагона вийшло лише о 20:35 за місцевим часом. Деякі люди були у розпачі та просили про допомогу у соцмережах. На оприлюднених у мережі кадрах видно, що пасажири метро стояли на сидіннях, аби мати змогу дихати.

Зверніть увагу! Влада повідомляє про одного загиблого. Наразі невідомо, за яких обставин людина померла. Також зниклими безвісти вважають 2 осіб.

Повінь затопила метро у Китаї: дивіться відео

Яка зараз ситуація у Китаї

Раніше у провінції Хенань, де проживає 94 мільйони людей, пройшов незвично активний сезон дощів. Саме велика кількість опадів і спричинила руйнівну повінь. Загалом у регіоні евакуювали понад 10 тисяч людей. Однак, за прогнозом синоптиків, негода не відступить. Дощі у регіоні падатимуть щонайменше до вечора 21 липня.

Негода у Китаї паралізувала транспорт / Фото АР, The Guardian