Из-за непогоды эвакуировали тысячи людей, движение транспорта парализовано, а рейсы пришлось отменить.

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Как пишут СМИ, в одном из районов города вода затопила станцию метро и поезд. Пассажиры в нем длительное время стояли по пояс в воде в ожидании спасателей. После информации об инциденте все станции метро в городе закрыли.

Достать людей из затопленного вагона получилось только в 20:35 по местному времени. Некоторые люди были в отчаянии и просили о помощи в соцсетях. На обнародованных в сети кадрах видно, что пассажиры метро стояли на сиденьях, чтобы иметь возможность дышать.

Обратите внимание! Власти сообщают об одном погибшем. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах человек умер. Также пропавшими без вести считают 2 человек.

Наводнение затопило метро в Китае: смотрите видео

Какова сейчас ситуация в Китае

Ранее в провинции Хэнань, где проживает 94 миллиона человек, прошел необычно активный сезон дождей. Именно большое количество осадков и вызвало разрушительное наводнение. Всего в регионе эвакуировали более 10 тысяч человек. Однако, по прогнозу синоптиков, непогода не отступит. Дожди в регионе будут падать минимум до вечера 21 июля.

Непогода в Китае парализовала транспорт / Фото АР, The Guardian