За даними місцевої мерії, у передмісті під вагою поваленого дерева обвалився будинок. Жертвами трагедії стали щонайменше 12 людей.

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Інше обвалення будівлі призвело до смерті як мінімум 3 мешканців, ще кілька людей опинилися під завалами,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок злив підтопленими опинилися центральні вулиці міста. Довелося частково зупинити залізничне сполучення. Деякі райони залишилися без світла.

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