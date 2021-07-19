По данным местной мэрии, в пригороде под весом поваленного дерева рухнул дом. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 12 человек.

Заметьте Смертельные ливни в Европе – только начало: ученые озвучили тревожный прогноз

Другое обрушение здания привело к смерти как минимум 3 жильцов, еще несколько человек оказались под завалами,
– говорится в сообщении.

Кроме того, в результате ливней подтопленными оказались центральные улицы города. Пришлось частично остановить железнодорожное сообщение. Некоторые районы остались без света.

Разрушительные ливни в мире: последние новости

  • В июле 2021 года Европу накрыли мощные ливни. Они вызвали масштабные наводнения, которые ученые уже назвали аномальными.
  • Число погибших в Европе уже превысило 180 человек. Кроме того, известно о сотнях пострадавших и более тысяче пропавших без вести.
  • В эпицентре непогоды оказались Германия, Бельгия, Чехия и Австрия. В частности, в восточной части Баварии объявили чрезвычайное положение.
  • Людей эвакуируют с особо опасных участков.
  • Из-за непогоды между Германией и Чехией пришлось остановить железнодорожное сообщение.
  • Спасатели призывают людей не пренебрегать и не рисковать собственной жизнью. В частности, просят не пытаться спасти подтопленные гаражи и подвалы.