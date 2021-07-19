По данным местной мэрии, в пригороде под весом поваленного дерева рухнул дом. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 12 человек.

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Другое обрушение здания привело к смерти как минимум 3 жильцов, еще несколько человек оказались под завалами,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в результате ливней подтопленными оказались центральные улицы города. Пришлось частично остановить железнодорожное сообщение. Некоторые районы остались без света.

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