По данным местной мэрии, в пригороде под весом поваленного дерева рухнул дом. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 12 человек.
Заметьте Смертельные ливни в Европе – только начало: ученые озвучили тревожный прогноз
Другое обрушение здания привело к смерти как минимум 3 жильцов, еще несколько человек оказались под завалами,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в результате ливней подтопленными оказались центральные улицы города. Пришлось частично остановить железнодорожное сообщение. Некоторые районы остались без света.
Разрушительные ливни в мире: последние новости
- В июле 2021 года Европу накрыли мощные ливни. Они вызвали масштабные наводнения, которые ученые уже назвали аномальными.
- Число погибших в Европе уже превысило 180 человек. Кроме того, известно о сотнях пострадавших и более тысяче пропавших без вести.
- В эпицентре непогоды оказались Германия, Бельгия, Чехия и Австрия. В частности, в восточной части Баварии объявили чрезвычайное положение.
- Людей эвакуируют с особо опасных участков.
- Из-за непогоды между Германией и Чехией пришлось остановить железнодорожное сообщение.
- Спасатели призывают людей не пренебрегать и не рисковать собственной жизнью. В частности, просят не пытаться спасти подтопленные гаражи и подвалы.