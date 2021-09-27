Канонади на військових складах: Венедіктова розповіла про розслідування гучних справ
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
У 2017 році на військових складах у Калинівці, що на Вінниччині, прогриміли потужні вибухи. Генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що слідство підтвердило, що підривний пристрій встановила стороння особа. Також слідчі працюють і в інших справах щодо вибухів.
Генпрокурорка наголосила, що вибухи у Калинівці завдали збитків на 5,9 мільярда гривень. Зокрема, були пошкоджені об'єкти військової частини та будинки місцевих мешканців.
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Ймовірно, що на територію частини проникла стороння особа
Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз,
– написала Венедіктова.
У Офісі генпрокурора особливу увагу приділяють збиранню доказів щодо вчинення підпалів та вибухів – через ведення бойових дій на Сході України. Задля цього прокурори співпрацюють з міжнародними партнерами. Так наразі Україна чекає на відповідь від Чехії – щодо вибухів у 2014 році у Врбетіце.
Які ще справи щодо вибухів розслідують:
- На складі ракетно-артилерійського озброєння у Сватовому – жовтень 2015 року;
- На 65 арсеналі у Балаклії – березень 2017, листопад 2019;
- На 6 арсеналі в Ічні – жовтень 2018 року;
Які версії слідства:
- Вчинення диверсії та терористичного акту – основні.
- Причетність військових осіб з метою приховання нестачі.
- Недбале ставлення військових до виконання обов'язків.
- Самозаймання та природні фактори.
Читайте також Арахамія заявив, що вибухи на складах боєприпасів можуть бути пов'язанимиЗверніть увагу! Венедіктова повідомила, що низку військовослужбовців уже притягнули до відповідальності – через недбалість та бездіяльність.
Основні факти щодо розслідування справ про вибухи на складах:
- Допитали 3 500 свідків та потерпілих, частину – із застосуванням поліграфа.
- Провели понад 1700 оглядів.
- Отримали понад 50 доступів до документів.
- Призначили близько 650 експертиз, переважна більшість з них завершена.
Частина публікації Ірини Венедіктової: