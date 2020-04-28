Арахамія заявив, що вибухи на складах боєприпасів можуть бути пов'язаними

Вибухи на складах боєприпасів в Україні можуть бути пов'язанами між собою. Детальніше розслідування допоможе підтвердити або спростувати це.

Про це народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія заявив у ефірі програми "Свобода слова".

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Зазначимо, що Арахамія є керівником тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вибухів на військових складах в 2014 – 2018 роках.

Ми розглядатимемо й інші випадки по складах. Це могла би бути серійна подія… Ми хочемо, щоб було проведено нове слідство,

– наголосив політик.

"Ми не хочемо нікого звинувачувати, не хочемо озвучувати ніяких версій. Натомість хочемо, аби нове слідство було проведене максимально всебічно та неупереджено. Тоді подивимося, який буде результат", – пояснив він.

Й додав, що ТСК має намір і надалі працювати над вивченням фактів. Тож на позачерговій сесії у четвер, 30 квітня, проситиме парламент продовжити повноваження ще на 6 місяців.

Які пожежі розслідує ТСК:

у місті Ічня (Чернігівська область) – 9 жовтня 2018 року;

у місті Калинівка (Вінницька область) – 26 вересня 2017 року;

у місті Балаклія (Харківська область) – 23 березня 2017 року;

у місті Сватове (Луганська область) – 29 жовтня 2015 рік;

у місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) – 20 березня 2014 року.

Раніше слідча комісія дійшла висновку про те, що щонайменше у випадку зі складом у Балаклії планування пожежі відбувалося за відома військових.

Довідка. Під час пожежі в Балаклії було знищено 93% боєприпасів, а загальна сума збитків становила 12,1 мільярда гривень. Крім того, загинула цивільна.