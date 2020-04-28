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      Арахамія заявив, що вибухи на складах боєприпасів можуть бути пов'язаними

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      Давид Арахамія про пожежі на складах боєприпасів
      Давид Арахамія про пожежі на складах боєприпасів / Getty Images

      Вибухи на складах боєприпасів в Україні можуть бути пов'язанами між собою. Детальніше розслідування допоможе підтвердити або спростувати це.

      Про це народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія заявив у ефірі програми "Свобода слова". 

      До теми Арсенал у Балаклії підірвали не з російського безпілотника: висновки слідчої комісії

      Зазначимо, що Арахамія є керівником тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вибухів на військових складах в 2014 – 2018 роках.

      Ми розглядатимемо й інші випадки по складах. Це могла би бути серійна подія… Ми хочемо, щоб було проведено нове слідство,
      – наголосив політик.

      "Ми не хочемо нікого звинувачувати, не хочемо озвучувати ніяких версій. Натомість хочемо, аби нове слідство було проведене максимально всебічно та неупереджено. Тоді подивимося, який буде результат", – пояснив він.

      Й додав, що ТСК має намір і надалі працювати над вивченням фактів. Тож на позачерговій сесії у четвер, 30 квітня, проситиме парламент продовжити повноваження ще на 6 місяців.

      Які пожежі розслідує ТСК: 

      • у місті Ічня (Чернігівська область) – 9 жовтня 2018 року;
      • у місті Калинівка (Вінницька область) – 26 вересня 2017 року;
      • у місті Балаклія (Харківська область) – 23 березня 2017 року;
      • у місті Сватове (Луганська область) – 29 жовтня 2015 рік;
      • у місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) – 20 березня 2014 року.

      Раніше слідча комісія дійшла висновку про те, що щонайменше у випадку зі складом у Балаклії планування пожежі відбувалося за відома військових.

      Довідка. Під час пожежі в Балаклії було знищено 93% боєприпасів, а загальна сума збитків становила 12,1 мільярда гривень. Крім того, загинула цивільна.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Давид Арахамія Новини України Надзвичайні ситуації Вибух Розслідування Пожежа Вибухи у Сватовому Вибухи на арсеналі поблизу Ічні Вибухи в Калинівці Верховна Рада Вибухи у Балаклії
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