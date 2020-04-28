Арахамия заявил, что взрывы на складах боеприпасов могут быть связанными

Взрывы на складах боеприпасов в Украине могут быть связанными между собой. Более детальное расследование поможет подтвердить или опровергнуть это.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова".

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Отметим, что Арахамия является руководителем временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014 – 2018 годах.

Мы будем рассматривать и другие случаи по слогам. Это могло бы быть серийное событие ... мы хотим, чтобы было проведено новое следствие,

– подчеркнул политик.

"Мы не хотим никого обвинять, не хотим озвучивать никаких версий. Зато хотим, чтобы новое следствие было проведено максимально всесторонне и беспристрастно. Тогда посмотрим, какой будет результат", – пояснил он.

И добавил, что ВСК намерена и в дальнейшем работать над изучением фактов. Поэтому на внеочередной сессии в четверг, 30 апреля, будет просить парламент продлить полномочия еще на 6 месяцев.

Какие пожары расследует ВСК:

в городе Ичня (Черниговская область) – 9 октября 2018 года;

в городе Калиновка (Винницкая область) – 26 сентября 2017 года;

в городе Балаклея (Харьковская область) – 23 марта 2017 года;

в городе Сватово (Луганская область) – 29 октября 2015 года;

в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) – 20 марта 2014 года.

Ранее следственная комиссия пришла к выводу о том, что по меньшей мере в случае со складом в Балаклее планирования пожара происходило с ведома военных.

Справка. Во время пожара в Балаклее было уничтожено 93% боеприпасов, а общая сумма убытков составила 12,1 миллиарда гривен. Кроме того, погибла гражданская.