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      Арахамия заявил, что взрывы на складах боеприпасов могут быть связанными

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      Давид Арахамия о пожарах на складах боеприпасов
      Давид Арахамия о пожарах на складах боеприпасов / Getty Images

      Взрывы на складах боеприпасов в Украине могут быть связанными между собой. Более детальное расследование поможет подтвердить или опровергнуть это.

      Об этом народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова".

      К теме Арсенал в Балаклее взорвали не с российского беспилотника: выводы следственной комиссии

      Отметим, что Арахамия является руководителем временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014 – 2018 годах.

      Мы будем рассматривать и другие случаи по слогам. Это могло бы быть серийное событие ... мы хотим, чтобы было проведено новое следствие,
      – подчеркнул политик.

      "Мы не хотим никого обвинять, не хотим озвучивать никаких версий. Зато хотим, чтобы новое следствие было проведено максимально всесторонне и беспристрастно. Тогда посмотрим, какой будет результат", – пояснил он.

      И добавил, что ВСК намерена и в дальнейшем работать над изучением фактов. Поэтому на внеочередной сессии в четверг, 30 апреля, будет просить парламент продлить полномочия еще на 6 месяцев.

      Какие пожары расследует ВСК:

      • в городе Ичня (Черниговская область) – 9 октября 2018 года;
      • в городе Калиновка (Винницкая область) – 26 сентября 2017 года;
      • в городе Балаклея (Харьковская область) – 23 марта 2017 года;
      • в городе Сватово (Луганская область) – 29 октября 2015 года;
      • в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) – 20 марта 2014 года.

      Ранее следственная комиссия пришла к выводу о том, что по меньшей мере в случае со складом в Балаклее планирования пожара происходило с ведома военных.

      Справка. Во время пожара в Балаклее было уничтожено 93% боеприпасов, а общая сумма убытков составила 12,1 миллиарда гривен. Кроме того, погибла гражданская.

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Давид Арахамия Чрезвычайное происшествие Взрыв Расследования Пожар Взрывы в Сватово Взривы на арсенале вблизи Ични Взрывы в Калиновке Верховная Рада Взрывы в Балаклее
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