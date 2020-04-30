Рада продовжила роботу ТСК з розслідування вибухів на складах

Депутати Верховної Ради продовжили роботу Тимчасової слідчої комісії, що займається вибухами на артскладах в Україні. Комісії дали ще пів року часу, аби з'ясувати усі необхідні обставини.

За відповідне рішення проголосували 332 депутати, пише 24 канал. Роботу Тимчасової слідчої комісії продовжили на 6 місяців, відповідно до завдань, передбачених постановою Ради від 31 жовтня 2019 року.

Раніше Арахамія заявив, що вибухи на складах боєприпасів можуть бути пов'язаними

Про те, що ТСК повинна продовжити роботу, раніше говорив її керівник Давид Арахамія. За його словами, комісія Ради лише частково перевірила, як правоохоронці вели розслідування причин вибухів.

Він нагадав, що в результаті піврічної роботи ТСК поставила під сумнів раніше провідну версію про підрив арсеналу в Балаклії Харківської області за допомогою безпілотника.

Які пожежі розслідує ТСК:

у місті Ічня (Чернігівська область) – 9 жовтня 2018 року;

у місті Калинівка (Вінницька область) – 26 вересня 2017 року;

у місті Балаклія (Харківська область) – 23 березня 2017 року;

у місті Сватове (Луганська область) – 29 жовтня 2015 рік;

у місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) – 20 березня 2014 року.



Які вибухи на військових складах відбулися в Україні / Інфографіка 24 каналу

Окрім того, комісія дійшла висновку про те, що щонайменше у випадку зі складом у Балаклії планування пожежі відбувалося за відома військових.

Довідка. Під час пожежі в Балаклії було знищено 93% боєприпасів, а загальна сума збитків становила 12,1 мільярда гривень. Крім того, загинула цивільна жінка.