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      Основна версія вибухів у Балаклії – підрив зсередини, – Арахамія

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      Основна версія вибухів у Балаклії – підрив зсередини, – Арахамія
      Давид Арахамія / Інтерфакс-Україна

      Хто і що стоять за пожежами та вибухами на арсеналах Збройних сил України має визначити слідство. Наразі з’ясувати вдалося лише те, що версія підриву складів в Балаклії з безпілотника є неправдивою.

      Про це заявив глава парламентської фракції "Слуга народу", керівник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вибухів на військових складах в 2014 – 2018 роках Давид Арахамія, передає Інтерфакс-Україна.

      Актуально Арсенал у Балаклії підірвали не з російського безпілотника: висновки слідчої комісії

      Чи є в цьому злочин або хто в цьому винен, має визначати слідство. Ми не слідчі органи,
      – зауважив він.

      За словами Арахамії, Тимчасова слідча комісія Ради частково перевірила, як правоохоронці вели розслідування причин вибухів на складах боєприпасів.

      Він нагадав, що в результаті піврічної роботи ТСК поставила під сумнів раніше існуючу версію про підрив арсеналу в Балаклії Харківської області за допомогою безпілотника.

      З'ясувалося, що версія з безпілотником неправдива, і що основна версія – підрив зсередини. Хто це все підривав, хто в цьому винен, ми не знаємо, це треба далі продовжувати слідству, але ми точно знаємо, що це не безпілотник",
      – наголосив Арахамія.

      Він розповів, що ТСК з'ясувала, що на експертів і слідчих чинився тиск.За словами Арахамії, після того, як експерти у Харкові прийшли до висновку, що причиною вибуху міг бути внутрішній вибух, "їх усунули і передали це дуже швидко Києву".

      "Після того фактично не давали їм розкрити рот (харківським експертам – 24 канал). Тільки завдяки тому, що зараз змінилася влада, і ми приділили цьому багато уваги ... Вони не хотіли розмовляти спочатку і тільки потім, коли ми пообіцяли максимальний захист всім, хто буде говорити правду, тільки після цього почалася нормальна плідна розмова ", – додав нардеп.

      Вибухи на військових складах у Балаклії: головне

      2017 рік

      • Уночі проти 23 березня 2017 року в Харківській області в місті Балаклія сталася пожежа на найбільшому в Україні складі з озброєнням.
      • Пожежу вдалося загасити за кілька днів, а от розмінування міста тривало аж до 14 квітня.
      • За висновками експертів, пошкоджено 265 будівель. Сума збитків уже перевищила 200 мільйонів гривень.
      • В результаті детонації боєприпасів загинула жінка, а троє людей отримали постраждали.

      2018 рік

      • На початку травня 2018 року тут поблизу військової частини А 1352 спалахнула пожежа та було чутно вибухи.
      • За даними військових, виникло загоряння сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 гектарів.
      • Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи майже припинилися.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Збройні сили України Верховна Рада Давид Арахамія Вибухи у Балаклії
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