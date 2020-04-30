Рада продлила работу ВСК по расследованию взрывов на складах

Депутаты Верховной Рады продлили работу временной следственной комиссии, занимающейся взрывами на артскладах в Украине. Комиссии дали еще пол года времени, чтобы выяснить все необходимые обстоятельства.

За соответствующее решение проголосовали 332 депутата, пишет 24 канал. Работу Временной следственной комиссии продлили на 6 месяцев, согласно задачам, предусмотренным постановлением Рады от 31 октября 2019 года.

Ранее Арахамия заявил, что взрывы на складах боеприпасов могут быть связанными

О том, что ВСК должна продолжить работу, ранее говорил ее руководитель Давид Арахамия. По его словам, комиссия Рады лишь частично проверила, как правоохранители вели расследование причин взрывов.

Он напомнил, что в результате полугодовой работы ВСК поставила под сомнение ранее главную версию о подрыве арсенала в Балаклее Харьковской области с помощью беспилотника.

Какие пожары расследует ВСК:

в городе Ичня (Черниговская область) – 9 октября 2018 года;

в городе Калиновка (Винницкая область) – 26 сентября 2017 года;

в городе Балаклея (Харьковская область) – 23 марта 2017 года;

в городе Сватово (Луганская область) – 29 октября 2015 год;

в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) – 20 марта 2014 года.



Какие взрывы на военных складах произошли в Украине / Инфографика 24 канала

Кроме того, комиссия пришла к выводу о том, что по меньшей мере в случае со складом в Балаклее планирование пожара происходило с ведома военных.

Справка. Во время пожара в Балаклее было уничтожено 93% боеприпасов, а общая сумма убытков составила 12,1 миллиарда гривен. Кроме того, погибла гражданская женщина.