Найважчий місяць у 2025 році й битви одразу за 9 ключових міст: як змінилася лінія фронту за тиждень

Осінь на фронті була вкрай складною. Листопад став "найспекотнішим" місяцем на фронті, адже за місяць на фронті відбулося 5 990 атак. Раніше "найспекотнішим" у 2025 був травень, коли ворог атакував 5 716 разів.

Наприкінці осені погодні умови зіграли на руку ворогу – туман ускладнив роботу операторам БпЛА і створив можливості для просочування росіян на різних напрямках. У зиму ми входимо із ситуацією, коли в розпалі битви за одразу 9 ключових міст на фронті. Найзапекліші бої – за Покровськ і Мирноград. Також ворог націлився на Гуляйполе, Сіверськ, Костянтинівку та Лиман. Тривають бої у Вовчанську, Куп'янську і Часовому Яру. В останньому ворог відновив активні штурмові дії.

Про те, яким був останній тиждень осені на фронті з 24 по 30 листопада 2025 року читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Цікаво Росія планує екологічну катастрофу у Херсоні з наслідками для країн ЄС – секретні документи

Динаміка бойових дій

З 5 990 штурмових дій, які відбулися у листопаді, 1 552 атаки припали на минулий тиждень. Це найбільша кількість за останні кілька місяців.

Кількість ворожих атак протягом тижня коливалася від 156 до 311 за добу. Останнє число – "рекорд" 2025 року. 28 листопада росіяни здійснили найбільшу кількість атак у цьому році та провели по кілька десятків штурмів біля Лимана, Костянтинівки й Покровська, а також на Дніпропетровщині та біля Гуляйполя.

За напрямками ситуація минулого тижня була наступна:

Покровський – 453 атаки;

Олександрівський – 192 атаки;

Костянтинівський – 178 атак;

Лиманський – 165 атак;

Гуляйпільський – 116 атак;

Слов'янський – 91 атака;

Харківський – 48 атак;

Куп'янський – 45 атак;

Оріхівський – 35 атак;

Сумський – 22 атаки;

Краматорський – 16 атак;

Придніпровський – 9 атак.

Попри кількість штурмів, лінія зіткнення залишилася незмінною на Сумському, Куп'янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках поговоримо далі.

Просування росіян у Вовчанську

Удар по Бєлгородській дамбі суттєво зменшив ворожу активність на півночі Харківської області, однак росіяни не відмовляються від намірів просуватися. Минулого тижня росіянам вдалося просунутися на півночі Вовчанська і біля його околиць. Також розширилася сіра зона в районі села Синельникове.

Оборону Вовчанська ускладнює те, що місто повністю зруйноване росіянами, які скидають КАБи, застосовують ствольну й реактивну артилерію, ракети й дрони різних типів.





Ситуація у Вовчанську / Карта DeepStateMAP

Водночас тривають бої в Куп'янську, проте лінія зіткнення там незмінна. Росіянам не вдається просуватися там, хоча пропаганда вперто заявляє про "оточення ЗСУ" як у Вовчанську, так і в Куп'янську. Це абсолютно не відповідає дійсності.

Битва за Лиман і Сіверськ у самому розпалі

Ще два міста, на які націлилася ворожа армія – на півночі Донеччини. Мова про Лиман і Сіверськ.

Минулого тижня ворог просунувся біля Ямполя і сіра зона на південний схід від Лимана розширилася в бік Діброви. У самому Лимані сіра зона не збільшилася, проте ситуація для міста ускладнюється.





Ситуація в районі Лимана / Карта DeepStateMAP

В районі Сіверська ситуація також дуже важка. Тижнем раніше росіяни проривалися у місто, через що на півдні Сіверська утворилася сіра зона. Минулого тижня вона розширилася й охопила схід міста.

Водночас ворог просунувся біля Верхньокам'янського та в районі Серебрянки та впритул дійшов до міської забудови Сіверська й закріпився на східній околиці.





Ситуація в районі Сіверська / Карта DeepStateMAP

Запеклі бої за Покровськ не вщухають

Покровський напрямок – найважчий на всьому фронті, особливо запеклі бої точаться саме за Покровсько-Мирноградську агломерацію.

В районі Мирнограда минулого тижня російські війська просунулися в районі селища Новоекономічного та сіл Миколаївка, Козацьке і Промінь. З боку останнього ворожі війська, ймовірно, закріпилися на південно-східній околиці Мирнограда.





Ситуація в районі Мирнограда / Карта DeepStateMAP

Важкі бої точаться у самому Покровську, особливо в центральній частині, де минулого тижня росіяни мали просування. Близько 100 окупантів просочилися за залізницю, однак Сили оборони нищать ворога. Проте оборону ускладнює туман, який використовує російська армія для атак.





Ситуація в Покровську / Карта DeepStateMAP

Однак бої тривають і на інших ділянках Покровського напрямку, наприклад в районі селища Новопавлівка, де розширилася сіра зона. Ворог просунувся у селі Дачне Дніпропетровської області, водночас Сили оборони звільнили село Іванівку.





Ситуація на межі Донеччини й Дніпропетровщини / Карта DeepStateMAP

Росіяни впритул підходять до Гуляйполя

Погіршується ситуація на Гуляйпільському напрямку. Минулого тижня росіяни просунулися в районі сіл Яблукове, Рівнопілля і Солодке в бік дороги, що веде з півночі до Гуляйполя.

Водночас росіяни окупували села Зелений Гай і Високе, що східніше Гуляйполя. Це були останні села, які відділяли загарбників від міста.

Сіра зона уже охоплює східні околиці Гуляйполя, хоча ворогу закріпитися там не вдалося, але лінія фронту вже притул під Гуляйполем. Росіяни за всяку ціну намагаються зайти в Гуляйполе до морозів, щоб закріпитися в міській забудові.

Вочевидь, росіяни хочуть тиснути на місто зі сходу і півночі. З урахуванням того, що лінія зіткнення також проходить на південь від Гуляйполя, росіяни хочуть оточити його або щонайменше взяти в клешні.





Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Зважаючи на посилення атак і виділення майже третини російського бюджету в наступному році на війну, розмови про мирні угоди не мають сенсу, якщо сидіти склавши руки. Що б не говорили у Москві, Вашингтоні чи навіть у Брюсселі – ситуація на фронті зовсім інша. Вона складна, але весь її тягар – на хлопцях і дівчатах, які потом і кров'ю роблять усе, щоб зупинити росіян. Без підтримки тилу – це ще складніше, ніж є насправді. Тому потрібно підтримувати армію всіма можливими способами. Найпростіший – просто зараз задонатити на потреби війська. Саме для цього існує наш благодійний Фонд24 – там ви можете долучитися до актуальних зборів та переглянути звіти про вже передану допомогу.