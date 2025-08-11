Ситуація на фронті залишається вкрай складною. Найбільше бойових зіткнень відбувається у Донецькій області. Також бої тривають у Сумській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 4 по 10 серпня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

У порівнянні з попередніми тижнями кількість ворожих атак на фронті менша, проте все ще залишається високою. За минулий тиждень росіяни атакували позиції Сил оборони України 1 048 разів. Найбільше атак відбувається на Донеччині. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 307 атак;

Лиманський напрямок – 162 атаки;

Новопавлівський напрямок – 151 атака;

Сумський напрямок – 88 атак;

Торецький напрямок – 60 атак;

Куп'янський напрямок – 56 атак;

Харківський напрямок – 41 атака;

Сіверський напрямок – 38 атак;

Придніпровський (Херсонський) напрямок – 31 атака;

Краматорський напрямок – 24 атаки;

Оріхівський напрямок – 17 атак;

Гуляйпільський напрямок – 7 атак.

Спостерігається зменшення кількості ворожих штурмів на Сумському і Харківському напрямках. Водночас дещо посилює свої атаки ворог на Придніпровському напрямку.

Попри ворожі атаки лінія зіткнення не змінилася на Харківському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

ЗСУ звільнили Безсалівку

10 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про те, що Сили оборони України повернули під контроль прикордонне село Безсалівка на Сумщині. Звільнення здійснили підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону і в ході операції ліквідували 18 загарбників.



Де розташована Безсалівка / Карта DeepStateMAP

Проте село Безсалівка ні на картах DeepState, ні на щоденних картах Генштабу не було позначено як окуповане, тому невідомо, коли був втрачений контроль над селом.

Водночас на лінії зіткнення, яка є на карті бойових дій, змін не зафіксовано.

Росіяни, ймовірно, зайшли у Куп'янськ

Тривають спроби росіян прорватися до Куп'янська. Після прориву росіян в районі Радьківки та Голубівки північна частина Куп'янська опинилася у сірій зоні. За даними DeepState, росіяни зайшли у Куп'янськ і закріпилися там, де була сіра зона.

Проте офіційної інформації щодо прориву росіян у місто немає.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога біля Лимана

За співвідношенням кількості атак до змін лінії зіткнення Лиманський напрямок є одним з найстабільніших, проте ця стабільність є ціною величезних зусиль наших воїнів. Однак росіяни не припиняють пошуків нових місць для атак і подальших просувань.

Минулого тижня росіянам вдалося просунутися між селами Ямполівка та Зарічне неподалік Лимана. Проте це відбулося на початку тижня і відтоді лінія фронту на Лиманському напрямку попри всі зусилля ворога залишається незмінною.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога у Серебрянському лісі

Загострюється ситуація на Сіверському напрямку. Там росіяни взяли собі за мету повністю окупувати територію Луганської області на цій ділянці. Після захоплення Білогорівки залишився Серебрянський ліс. На жаль, минулого тижня ворог мав там просування.

Також росіяни просунулися в Григорівці та біля Верхньокам'янського в напрямку Сіверська. Відстань від лінії зіткнення до міста – 3 кілометри. Від сірої зони – трошки більше, ніж кілометр.





Ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Атаки росіян північніше Часового Яру

У Часовому Яру на Краматорському напрямку все ще тривають бої і значна частина міста під контролем Сил оборони, хоч росіяни другий тиждень святкують "захоплення міста", яке вони самі й вигадали.

Проте, здається, ситуація в Часовому Яру не надто сприятлива для росіян і вони вирішили тиснути на флангах – ворог активізувався північніше міста, де доволі довгий час не було змін на лінії зіткнення. Минулого тижня ворог просунувся біля Григорівки в напрямку Майського та біля Маркового і Новомаркового.





Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Торецькому напрямку

Ще одним складним напрямком є Торецький. Минулого тижня ворогу вдалося просунутися в самому Торецьку, а також біля Дачного, Диліївки, Леонідівки, Романівки, в Петрівці та Олександро-Калиновому. Основною метою ворога на цій ділянці залишається повне захоплення Торецька і вихід до Костянтинівки.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Покровському напрямку?

У серпні 2024 року російські війська критично наблизилися до Покровська, але вже майже рік їхні спроби зайти у місто є марними. Щоправда, як описують аналітики DeepState, росіяни відправили у місто ДРГ, щоб створити видимість того, що російська армія вже в Покровську. Зі 150 росіян до міста дійшли 30. Частина ліквідовані, кілька росіян здалися в полон. Зачистка триває.

Водночас росіяни зосереджують чимало сил на оточення Покровська. Саме тому ворог вперто намагається захопити Родинське, аби перекрити логістичні шляхи, які ведуть з Добропілля. Бої ідуть під самим Родинським.

Однак складна ситуація і північніше. Місто Добропілля повільно перетворюється на привида – з міста триває евакуація через постійні обстріли. Водночас росіяни вирішили атакувати не у напрямку міста, а на північ. Сіра зона збільшилася аж до села Золотий Колодязь. Ймовірно, такі атаки спрямовані на те, щоб у перспективі не лише перерізати логістику Покровську, але й наблизитися до Добропілля (11 кілометрів від фронту), Білозерського (16 кілометрів) та Новодонецького (27 кілометрів) настільки, щоб ще більше ускладнити логістику в районі Покровська.

Тривають також бої в Новоекономічному та південніше Покровська. Водночас ворог полишив спроби прорватися на Дніпропетровщину з Покровського напрямку.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росія закріпилася на Дніпропетровщині

Якщо на Покровському напрямку росіяни не намагаються просунутися на Дніпропетровщину, то на Новопавлівському напрямку ситуація інша. Там ворог продовжує спроби захопити останні села Донеччини на ділянці. Минулого тижня росіяни окупували Новохатське та просунулися біля Толстого.

Також російські війська закріпилися на території Дніпропетровщини біля села Дачне. Згодом з'явилася інформація про нібито окупацію села, яку Генштаб ЗСУ спростував. Водночас закріплення ворожих військ на території Дніпропетровської області не спростовували та не підтверджували. Водночас також на Дніпропетровщині є сіра зона в районі сіл Маліївка та Январське ближче до Запорізької області.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Минулого тижня ворог не тільки просувався на фронті, але й завдав низки терористичних ударів, зокрема по вокзалах у Харківській та Дніпропетровській областях. Через росіян ще одне місто Донецької області евакуйовують. Проте в декого вселяє надію зустріч Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці 15 серпня. Та варто пам'ятати, що не залежно від результатів переговорів, наші захисники щодня потребують нашої підтримки, а ворог ніколи не відмовиться від своїх планів на нашу країну.