На фронті тривають важкі бої, зокрема в Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Росіяни щоденно здійснюють майже 2 сотні спроб просунутися.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 8 по 14 вересня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

Минулого тижня відчутно зросла кількість ворожих атак – щодня росіяни атакували від 183 до 200 разів по всій лінії зіткнення. Сумарно протягом тижня відбулося 1 349 атак, що є найбільшою цифрою за останній час.

Ворожі війська посилили атаки на Покровському і Новопавлівському напрямках. Водночас на Лиманському відчувається послаблення атак, однак лише через активізацію на Сіверському. Тобто ті ж ресурси залишаються на півночі Донеччини, але росіяни зробили для себе пріоритетнішим наступ на Сіверськ.

Також відчутно зросла кількість атак ворога на Харківщині й на Торецькому напрямку, який останнім часом мав тенденцію до стабілізації. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 400 атак;

Новопавлівський напрямок – 233 атаки;

Сіверський напрямок – 133 атаки;

Лиманський напрямок – 129 атак;

Торецький напрямок – 90 атак;

Харківський напрямок – 89 атак;

Куп'янський напрямок – 55 атак;

Сумський напрямок – 49 атак;

Краматорський напрямок – 34 атаки;

Придніпровський (Херсонський) напрямок – 18 атак;

Оріхівський напрямок – 7 атак;

Гуляйпільський напрямок – 2 атаки.

Попри кількість штурмів з боку росіян, лінія зіткнення на фронті не зазнала змін на Харківському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі в матеріалі.

Сили оборони продовжують наступ на Сумщині

На Сумщині Сили оборони України минулого тижня мали успіхи. Російських загарбників вдалося відкинути в районах сіл Костянтинівка та Новокостянтинівка в районі російсько-українського кордону.

Ворог на Сумському напрямку зменшив кількість атак і, вочевидь, наступ на Суми, який ворог розганяв інформаційно, зазнав повного краху.





Ситуація на Сумщині / Карта DeepStateMAP

Росіяни знову використали трубу: ситуація в Куп'янську

Ситуація в Куп'янську загострюється і поки виглядає так, що місто є епіцентром найзапекліших боїв за межами Донецької області.

Минулого тижня російські війська змогли прорватися в Кіндрашівку, де були підрозділи, що проникнули й закріпилися раніше та були в умовах оточення.

Водночас ворог знайшов спосіб просочуватися в Куп'янськ, використавши тактику, яка дала їм результат в Авдіївці та Суджі – через трубу газопроводу.

Однак, ймовірно, розголос, який отримала труба в Куп'янську, спричинив жорстку реакцію. Однак бої тривають, а ворожа піхота знову закріпилася на околицях міста з боку села Мирне.





Ситуація в Куп'янську / Карта DeepStateMAP

Наступ росіян у Серебрянському лісництві

Російські війська продовжують атакувати на Сіверському напрямку, де збільшують кількість штурмів, найбільше в районі Серебрянського лісництва, де, на жаль, мали просування. Російські війська просуваються до межі лісу і до сіл Дронівка та Серебрянка, після яких іде вже місто Сіверськ – ймовірно, одна з головних цілей ворога на цю осінь.

Сіра зона незмінно залишається впритул під межами Сіверська.





Ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Успіхи ЗСУ під Покровськом

Покровський напрямок залишається одним із найскладніших, проте навіть в таких умовах Сили оборони України продовжують не тільки зупиняти спроби ворожих просувань, але й наступати на деяких ділянках.

Основні бойові зіткнення минулого тижня відбувалися в районі Добропільського виступу. Там Сили оборони змогли продовжити зачистку в районі Володимирівки, яка почалася тижнем раніше, а також біля Шахового.

Ворожі війська втратили позиції біля Никанонівки – вони перейшли у сіру зону. Також ворог просунувся біля Полтавки. Згодом стало відомо, що бійці "Азову" звільнили село Панківка та прилеглі території.

Росіяни просунулися у Звіровому в бік Покровська.Тривають бої поблизу околиць Покровська і Мирнограда, біля Родинського та Білицького. Ворожі війська продовжують щодня і щоночі атакувати Білозерське, Добропілля, а також Новодонецьке та Олександрівку.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Новопавлівському напрямку

Водночас чи не найважча ситуація на Новопавлівському напрямку, де хоч на частині ділянки стабілізована ситуація, та все ж ворог продовжує активні наступальні дії.

На території Донеччини на Новопавлівському напрямку росіяни в районі Комишувахи вийшли на адмінмежу областей. Також росіяни просунулися біля Іванівки.

Крім цього, ворожі війська прорвалися між селами Березове та Тернове.





Ситуація на Дніпропетровщині / Карта DeepStateMAP

Водночас у Запорізькій області ворог захопив більшу частину Обратного і підійшов під Новоіванівку.





Ситуація в Запорізькій області / Карта DeepStateMAP

Хоч на вулиці стає холодніше, та на фронті лише спекотніше – росіяни посилюють атаки, планують нові операції та наступи. Минулого тижня ми стали свідками російського зухвальства у вигляді атаки дронів на Польщу, також щонайменше двічі "Шахеди" були в Румунії. Росія не хоче зупиняти війну – вона прагне тільки її загострювати і масштабувати. Тому єдиною гарантією безпеки для нас є наші Сили оборони. І їхня підтримка має бути для кожного та кожної пріоритетом №1. Бійцям на фронті важко, однак весь тягар боротьби полегшує надійний тил. Просто зараз наших воїнів можна підтримати донатом на збір. Саме для цього існує наш благодійний Фонд24 – там ви можете долучитися до актуальних зборів та переглянути звіти про вже передану допомогу.