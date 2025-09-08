Ситуація на лінії фронту залишається складною. Бої тривають на території Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 1 по 7 вересня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

Протягом минулого тижня відбулося 1 200 бойових зіткнень на фронті, найбільше атак було саме на Донеччині. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 330 атак;

Новопавлівський напрямок – 170 атак;

Лиманський напрямок – 146 атак;

Сіверський напрямок – 110 атак;

Торецький напрямок – 70 атак;

Харківський напрямок – 64 атаки;

Сумський напрямок – 52 атаки;

Краматорський напрямок – 44 атаки;

Оріхівський напрямок – 14 атак;

Придніпровський (Херсонський) напрямок – 12 атак;

Гуляйпільський напрямок – 0 атак.

На Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках кількість бойових зіткнень залишається стабільно високою. Водночас на Сіверському напрямку кількість штурмів з боку російських військ зросла у кілька разів. При цьому ворожа активність на Херсонщині суттєво знизилася, а на Гуляйпільському напрямку й зовсім штурмів з боку загарбників не було.

Водночас лінія фронту не зазнала змін на Краматорському, Торецькому, Придніпровському та Гуляйпільському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Росіяни просунулися на Сумщині

На Сумщині тривають важкі бої. Ба більше, майже по всій лінії кордону російські ДРГ продовжують спроби прориву, однак Сили оборони ліквідовують ворожі групи. Водночас тривають бої в районі раніше захоплених росіянами сіл Сумської області. Минулого тижня росіянам, на жаль, вдалося просунутися в Юнаківці.





Ситуація на Сумщині / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Харківщині

Тривають важкі бої й у Харківській області. Минулого тижня ворожі війська просунулися біля села Красне Перше на Харківському напрямку.





Ситуація на Харківському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас тривають запеклі бої біля Куп'янська. Село Мирне, яке було звільнене тижнем раніше, перейшло у сіру зону – там тривають бої.





Ситуація в районі Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Також росіяни мали просування південніше Куп'янська в районі села Степова Новосілка.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Хоч росіяни декларують, що в межах так званих переговорів вони претендують на 4 українські області (які, до речі, вимагають повністю), наступальні дії на Сумщині та Харківщині показують, що ворог зацікавлений не у конкретних регіонах, а в загарбанні всієї України.

Що відбувається на Лиманському напрямку?

На Лиманському напрямку ситуація доволі складна. Якщо на північному фланзі Силам оборони вдається втримувати тиск ворожих військ, то на південному – ситуація гірша. Та все ж минулого тижня наші воїни відбили майже всі ворожі атаки, яких було надзвичайно багато.

Проте ворогу вдалося просунутися біля села Дробишеве, а сіра зона збільшилася аж до Новоселівки.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас бійці 425-го полку "Скеля" вибили росіян із села Зарічне, куди ті прорвалися раніше. Оскільки повідомлення про це з'явилися лише вранці 8 вересня, зміни на карті DeepState ще не відображені.

Ворог готує наступ на Сіверськ

Загострюється ситуація довкола Сіверська, де ворог збільшує кількість атак і підтягує резерви. Вочевидь, битва за місто може стати однією з ключових цієї осені.

Сіра зона уже впритул підійшла під межі Сіверська, також росіяни тиснуть на Серебрянське лісництво на Луганщині й на село Серебрянка на Донеччині.

Серебрянське лісництво, або ж як його називають бійці "ліс чудес", майже повністю під контролем ворога. Сіра зона розширилася впритул до адмінмежі Луганської та Донецької областей.

Кількість штурмів на Сіверському напрямку постійно зростає, а ситуація на ділянці загострюється.





Ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається в районі Покровська?

Ситуація навколо Покровська надзвичайно важка: ворог перекидає на цей напрямок найкращі бригади морської піхоти, завдання яких просочуватися у місто малими групами. При цьому тривають постійні обстріли усіх прилеглих до Покровська та Мирнограда великих населених пунктів, як-от Родинське, Білицьке, Добропілля, Білозерське та навіть Новодонецьке та Олександрівка.

Однак минулий тиждень позначився не тільки ворожими атаками, але й успіхами Сил оборони. Почнімо з Добропільського виступу. Там минулого тижня вдалося здійснити зачистку села Володимирівка, вибити росіян біля Золотого Колодязя та Разіного, а також у Новоторецькому.





Ситуація в районі Добропілля / Карта DeepStateMAP

Водночас в районі Покровська росіяни просунулися в селі Звірове в напрямку околиць міста.





Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються на Дніпропетровщині

Ворожі війська продовжують наступальні дії на Новопавлівському напрямку. Хоча не на всій ділянці це вдалося для них. На півночі лінія зіткнення незмінна. Водночас між селами Іскра та Толстой на Донеччині на трасі Запоріжжя – Курахове Силам оборони вдалося вибити росіян.

Тим часом ворог просунувся біля Перебудови та окупував Комишуваху на Донеччині.

А ось ситуація в Дніпропетровській області невтішна. Ворог минулого тижня прорвався у села Маліївка, Январське, Хороше, Вороне, Соснівка та підійшов під Новоселівку.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог просувається на Запоріжжі

На Оріхівському напрямку минулого тижня російські війська змогли просунутися поблизу села Мала Токмачка. Разом із тим тривають спроби росіян прорватися у Степногірськ.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Попереду складна осінь. У США визнають, що завершити російсько-українську війну не так просто, що було очевидним із самого початку переговорного процесу. Та поки політики роблять заяви про переговори, наші воїни щодня відбивають російські атаки на землі та в повітрі, а наші села й міста зазнають ракетних і дронових ударів. Єдиною гарантією миру та спокою для нас є виключно наші Сили оборони, які ми повинні підтримувати усіма можливими способами.