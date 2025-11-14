Понад 170 боїв, найбільше атак – на Покровському напрямку: карта бойових дій на 14 листопада

В Україні розпочалася та триває 1360 доба повномасштабної війни. По всій лінії фронту тривають атаки. Загалом протягом минулої доби зафіксували 172 бойові зіткнення.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку, там зберігається найскладніша ситуація. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Що відбувається на фронті?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 4 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Твердохлібове, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив 9 атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 наступальну дію у районах населених пунктів Сухецьке, Шахове, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак поблизу населених пунктів Ялта, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку ворог 6 разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Високе, Зелений Гай, Яблукове, Солодке, Білогір’я.

На Оріхівському напрямку агресор провів 12 атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог провів 1 марну наступальну дію в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Яка ситуація на фронті загалом?