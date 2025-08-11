Російська армія не зупиняє штурмувати кілька напрямків фронту. У новому звіті Інститут вивчення війни повідомив про певні зміни на лінії фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Яка ситуація на фронті від ISW?

Окупанти могли просунутись на Харківському напрямку , а саме у Вовчанську поблизу Огірцевого, Хатища і Синельникового. Атаки відбувалися біля Липців і Вовчанська.

Огляд змін на фронті на 10 серпня / Фото ISW

Джерела ISW повідомили, що на Покровському напрямку росіяни могли захопити Нове Шахове. Інші джерела повідомляють про просування у Червоному Лимані. Тривають бої під Покровськом.

Підсумовуючи, 10 серпня російські війська просунулись вперед на кількох напрямках фронту. Зокрема, ймовірно, на окремих ділянках на Покровському, Куп'янському, Лиманському та Торецькому напрямках.