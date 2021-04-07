Катар може допомогти Україні у війні з Росією, – Яковина

Володимир Зеленський 4 квітня прибув з офіційним візитом у Катар. Президенту потрібно було здійснити поїздку, адже ця східна держава може допомогти Україні у протистоянні з Росією.

Саме Катар може серйозно впливати на всі процеси, які відбуваються у ріхних країнах. Про це в програмі "Що це було?" розповів журналіст Іван Яковина. Також разом з Сергієм Лещенком актуальні питання в Україні й світі обговорив журналіст 24 каналу Олексій Печій.

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Зеленському потрібно було летіти в Катар, – Яковина

Яковина: Катар – найбагатша країна за купівельною спроможність. Через це колосальне багатство він може впливати на процеси, які відбуваються у всьому світі. І Катар активно користується цією можливістю. Коли він не може діяти сам, дає гроші тим, хто це може зробити, але не має достатньо ресурсів. Головна мета Катару у світі – зробити так, щоб ніхто надто сильно не посилювався і жодна країна не могла нав'язувати всім свою волю. Катар підтримує тих, хто опирається потенційним гегемонам.

Що таке гегемонія? Це провідна роль якоїсь держави чи міста у відносинах з іншими.

Україна під це визначення дуже підходить, адже опирається Росії, яка хоче контролювати ледве не весь світ. Якщо хтось має намір отримати допомогу в протистоянні з такою сильною авторитарною країною, може це зробити в Катарі. До того ж іноді навіть безкоштовно.

Катарці дають гроші на таке протистояння, а не позичають. Україні, яка зараз перебуває у стані війни з Росією, Катар може допомогти.

Крім цього, ця держава також зіштовхується з Росією в Сирії, Лівії. У них протилежні інтереси. Я думаю, якщо Зеленський хотів отримати гроші чи ресурси на протистояння з Росією, то Катар – дуже правильне місце для того, щоб заручитися фінансовою підтримкою. А, можливо, й політичною, ідеологічною й агітаційною. Адже канал Al Jazeera користується суттєвим впливом у світі.

Якщо вони сприятливо висвітлюватимуть український порядок, це буде дуже корисним для України. Катар – маленька, але дуже впливова країна, яка могла б зараз допомогти Україні.

Питання катарського газу в Україні – нагальне, – Печій

Печій: У Катарі обговорювалося питання залучення катарських спеціалістів:

до розробки чорноморського шельфу;

до побудови LNG-терміналу, який регазифікує газ зі скрапленого, і далі його транспортують до Європи.

Катар зараз намагається вийти на лідируючі позиції в цьому. Тому ця історія виглядає, хоч і як довга перспектива, але доволі реалістично. Від цього виграємо і ми, і катарці. Вони отримають так звані ворота в Європу – як можна скраплений газ переправляти далі. Особливо зараз, коли Європа вагається, чи добудовувати "Півінічний потік-2". Питання катарського газу в Україні – доволі нагальне.

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Війна завжди приходила Путіну на допомогу, – Яковина

Яковина: Путін знає, що прийшов до влади завдяки війні в Чечні. Він підтримав легітимність свого тандему з Медведєвим у 2008 році завдяки війні з Грузією. І у 2013 – 2014 роках він врятував рейтинги свого режиму, які обвалилися в прірву, за допомогою окупації Криму та початку війни на Донбасі.

Відповідно, Путін бачить зараз тяжку внутрішньополітичну ситуацію. Війна завжди приходила до нього на допомогу. І зараз, всупереч нормальній логіці, він може відновити широкомасштабні дії на Донбасі, аби нібито врятувати свій режим і зміцнитися у владі.



Росія розташувала війська біля кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу

Повномасштабний наступ може початись, – Яковина

Яковина: Російський аналітик Олександр Гольц, якого не сприймає Кремль, ще у лютому прогнозував, що Росія тоді не мала причин для повномасштабного нападу на Україну. Він припускав, що це може статись восени – влітку. Втім саме зараз передумови до відновлення таких дій з'явилися.

Війна поки не почалась, але Гольц тоді прогнозував, що Путін для закріплення своєї влади може запустити бойові дії. Я вважаю, що цього разу все може бути серйозно. Набагато серйозніше, ніж звичайно. Тому так, повномасштабний наступ може початись.

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