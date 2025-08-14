У селі Княжа Криниця на Черкащині поховала 21-річну військову, яка померла п’ять місяців тому. Мати дівчини не вірить в офіційну версію про самогубство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Черкаси.

Дивіться також Прорватися до неба․ Пам’яті Василя Довбуша

Чому мати військової не вірить у самогубство?

21-річна Катерина Кандиболоцька була молодшою сержанткою, проходила службу в Дніпропетровській області, де була кухарем. Дівчина померла 22 березня 2025 року. Вона планувала приготувати вечерю побратимам, проте раптово наклала на себе руки.

Матері повідомили, що Катерина застрелилася зі зброї. Проте Марія Швець в цю версію не вірить.

Вона сміялася. Я не помітила взагалі нічого. Сказала, що завтра перетелефонує. Що могло статися за ці 22 дні, що вона там пробула, щоб вона так зробила. Це наскільки треба мати силу волі, щоб завдати собі такої шкоди. Посмертної записки немає, у телефоні також нічого немає,

– розповідає жінка.

Мати Катерини розповіла, що бачила на тілі доньки сліди, схожі на відбитки рук. Разом з адвокатом вона вимагала повторної експертизи.

"Нами були поставлені питання, чи могла Катерина здійснити такий постріл, згідно з її статурою, вагою, довжиною рук, чи були опікові сліди, чи були порохові сліди на її долонях саме, під яким кутом здійснювався постріл", – розповів юрист Марії Богдан Якубов.

Катерина Кандиболоцька скоїла самогубство / фото Суспільне Черкаси

Проте повторної експертизи так ніхто і не провів. Слідчий проігнорував клопотання матері. У травні суд визнав бездіяльність слідчого, а наприкінці липня він отримав також обов’язкову письмову вказівку щодо вирішення таких питань. Питання необхідності проведення ексгумації має вирішити експерт.

Марія Швець вирішила поховати доньку, бо ще півтора місяця тому помітила темні плями – тіло почало розкладатися. Протягом 5 місяців воно пролежало в уманському морзі, однак повторну експертизу ніхто не провів.

8 серпня Катерину поховали на кладовищі у рідному селі Княжа Криниця, на Черкащині. Поруч з її могилою розмістили весільне гільце, адже, за словами мами, дівчина мріяла про сім'ю.

Зауважимо, у серпні на Закарпатті під час служби застрелився прикордонник. Він охороняв ділянку біля кордону з Угорщиною.