Кремль займається посиленням впливу на Африку: як до цього причетна донька Путіна

Росія намагається розширити свій вплив на країни Африки. Прагнення до зближення з Африкою Росія посилює, пропонуючи цифрову експертизу в рамках стратегії, яку підтримує молодша донька очільника Кремля.

Росія конкурує з США, Китаєм, ЄС за вплив на континенті. Тому Кремль прагне тісніших зв'язків з країнами Глобального Півдня.

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Цифрова експертиза Росії

Посадовців із близько трьох десятків африканських країн запросили до Москви наступного місяця, щоб зустрітися з російськими ІТ-фахівцями та інвесторами, які пропонують цифрові послуги, спрямовані на покращення управління.

Як пише видання Bloomberg, проєкт підтримується центром "Іннопрактика", що входить до Фонду національного інтелектуального розвитку, генеральним директором якого є молодша дочка Путіна Катерина Тихонова.

Кремлівський диктатор розширює свою діяльність в Африці, оскільки Кремль прагне тісніших зв'язків із країнами глобального Півдня. Це Росія робить для того, аби протистояти впливу санкцій США та Європи через війну, яку вона розпочала в Україні.

За допомогою просування свого цифрового досвіду у сферах, починаючи від кібербезпеки до державних послуг і електронного голосування, Росія може отримати перевагу в конкуренції з Китаєм, США та Європейським Союзом за вплив на континенті.

Відносини Росії та Африки: останні новини

За словами колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, Росія намагатиметься побудувати з частиною Африки своєрідний антизахідний альянс, адже це пасує і Китаю. Більшості африканських країн не подобається війна України з Росією, оскільки вони вважають, що це відвертає увагу, ресурси і допомогу від них.

Клімкін наголосив, що путч, який влаштував Пригожин дуже дорого коштуватиме Росії у співпраці з Африкою, адже ставить їх "на одну дошку". Відносин за моделлю "бос – підлеглий" з Африкою вже не буде.

Проте "зернові відносини" між країнами продовжуються. Владімір Путін пообіцяв безплатне зерно 6 країнам Африки, що мають тісні зв'язки з Кремлем. У такий спосіб Росія хоче зміцнити свій вплив на континенті. З цією ж метою вона розширяє торгівлю з Африкою та відправляє туди найманців з ПВК "Вагнера" для підтримки нестабільних урядів.

Очільник Кремля дуже ретельно охороняє приватне життя 37-річної Тихонової та її старшої сестри Марії Воронцової і публічно не визнавав, що вони його дочки. США, Європейський Союз і Велика Британія ввели санкції проти обох жінок у квітні минулого року через війну Путіна в Україні.