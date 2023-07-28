Китай вирішив не робити послугу Росії

Найцікавіше – багато країн, які "з'їхали" з рівня глав держав або урядів, прямо залежать від Китаю.

До теми Путін – Васильович: яка справжня причина такої "помилки"

Пекін міг би дуже просто і переконливо просити їх підняти рівень, але не зробив цього. Коли керівники центральноазійських країн приїхали до Москви на 9 травня, мені важко уявити, що це було зроблено без відома і згоди Пекіна.

Тепер китайці, які мають товарообіг з африканськими країнами у майже 270 мільярдів доларів, вирішили не ділитися впливом в Африці й не робити послуг Росії. Це багато говорить про ставлення Китаю до російського режиму.

Але Росія має і свої традиційні зв'язки з Африкою, ще з часів СРСР. Багато африканських країн не люблять Захід, одночасно зневажають його та бояться ще з колоніальних часів. Парадоксальним чином це збігається зі ставленням Кремля до Заходу.

Більше нема боса та підлеглого

Росія намагатиметься побудувати з частиною Африки своєрідний антизахідний альянс, адже це пасує і Китаю. Більшості африканських країн не подобається наша війна з Росією, вони вважають, що це відвертає увагу, ресурси і допомогу від них. Вони хочуть зерно, добрива та інші товари за мінімальними цінами, а головне – отримати максимальні зиски із всіх.

Читайте також Як вирішити проблему з закордонними відпочинками нардепів у війну

Те, що ми можемо їм запропонувати, непорівнянне з іншими гравцями, нам немає чим конкурувати наразі. Однак у майбутньому в нас є унікальна "пропозиція" – здатність боротися з російським впливом приватних військових компаній, а це не тільки "Вагнера".

Люди, досвід, знання – все це матиме шалений попит. Водночас поки що Кремль може радіти, що путч Пригожина не вдався, а в Нігері пару днів тому – вдався.

Пригожинський путч дуже дорого коштуватиме Росії у співпраці з Африкою, адже ставить їх "на одну дошку". Відносин за моделлю "бос – підлеглий" з Африкою вже не буде. Можна вважати, що Пригожин "успішно" зіпсував зустріч Росія - Африка. Непоганий результат.