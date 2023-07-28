Китай решил не оказывать услугу России

Самое интересное – много стран, которые "съехали" с уровня глав государств или правительств, прямо зависят от Китая.

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Пекин мог бы очень просто и убедительно просить их поднять уровень, но не сделал этого. Когда руководители центральноазиатских стран приехали в Москву на 9 мая, мне сложно представить, что это было сделано без ведома и согласия Пекина.

Теперь китайцы, имеющие товарооборот с африканскими странами почти в 270 миллиардов долларов, решили не делиться влиянием в Африке и не оказывать услуг России. Это многое говорит об отношении Китая к российскому режиму.

Но у России есть и свои традиционные связи с Африкой, еще со времен СССР. Многие африканские страны не любят Запад, одновременно презирают его и боятся еще с колониальных времен. Парадоксальным образом это совпадает с отношением Кремля к Западу.

Больше нет босса и подчиненного

Россия будет пытаться построить с частью Африки своеобразный антизападный альянс, ведь это подходит и Китаю. Большинству африканских стран не нравится наша война с Россией, они считают, что это отвлекает внимание, ресурсы и помощь от них. Они хотят зерно, удобрения и другие товары по минимальным ценам, а главное получить максимальные выгоды из всех.

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То, что мы можем им предложить, несравнимое с другими игроками, нам нечем конкурировать. Однако в будущем у нас есть уникальное предложение – способность бороться с российским влиянием частных военных компаний, а это не только "Вагнера".

Люди, опыт, знания – все это будет бешеным спросом. В то же время, пока Кремль может радоваться, что путч Пригожина не удался, а в Нигере пару дней назад – удался.

Пригожинский путч будет очень дорого стоить России в сотрудничестве с Африкой, ведь ставит их "на одну доску". Отношений по модели "босс – подчиненный" с Африкой уже не будет. Можно считать, что Пригожин "успешно" испортил встречу Россия – Африка. Хороший результат.