З артилерії, мінометів і танків: окупанти 47 разів стріляли по Харківщині

За 30 – 31 березня російські війська завдали 47 разів артилерійських, мінометних, танкових ударів по Харківщині. Постраждали райони Харкова: П'ятихатки, Олексіївки, ХТЗ.

Про ситуацію розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що зафіксували близько 380 обстрілів із "Градів" та "Смерчів".

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У Харкові ворог пошкодив газопровід

У районі Салтівка ворог пошкодив газогін, на місці виникла потужна пожежа. На щастя, рятувальникам вдалось її ліквідувати.

Окупанти також масовано обстрілювали Дергачі: загинула одна людина, ще троє осіб отримали поранення. У місті зруйновано міськраду та пошкоджено багато житлових будинків. Синєгубов зауважив, що у цьому напрямку активно працюють захисники, які поступово виганяють ворожі війська.

Найзапекліша точка – Ізюм

Найзапеклішою точкою Харківщини залишається Ізюм: тут тривають постійні бої та обстріли. Росія не дає і шансу відкрити тут зелений коридор та вивезти людей.

Як бачимо, дії російських окупантів спрогнозувати складно, вони діють абсолютно хаотично. Але що можемо сказати точно, що наші Збройні Сили утримують позиції і сунуть ворога якнайдалі від області,

– запевнив Синєгубов.

Ситуація у Харкові станом на 31 березня: дивіться більше у відео