Про це повідомили у Харківміськгазі. Фахівці зазначили, що росіяни влучили снарядом у підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 міліметрів.

До теми За добу на Харківщині знешкоджено 190 вибухонебезпечних предметів, – ДСНС

Ремонт газопроводу наразі неможливий

Наразі ремонт газопроводу неможливий, адже у Харкові тривають активні обстріли. Через постійне бомбардування на місце не можуть дістатись фахівці. Зазначимо, що лише за добу співробітники ДСНС виявили та знешкодили на Харківщині 190 вибухових предметів.

Незважаючи на складну ситуацію в місті, мер Харкова Ігор Терехов просив усіх, хто може, повертатись до роботи. Особливо це стосується бізнесу, який має сплачувати податки та давати робочі місця.